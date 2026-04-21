Apple'ın iPhone, MacBook Gibi Ürünlerinden Sorumlu Yeni Donanım Yöneticisi Açıklandı

Apple'ın yeni CEO'sunun donanım patronu John Ternus olacağı açıklanmıştı. Ayrıca Ternus'un gelecek ve iPhone, Mac'ler, Apple çipleri gibi konulardan sorumlu yeni ismin kim olacağı da açıklandı.

Dün gece saatlerinde tüm teknoloji dünyasının gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşanmıştı. 15 yıl civarı süredir Apple’ın CEO’luğunu üstlenen Tim Cook’un resmen görevini bırakacağı ve artık yerini şirketin donanım bölümünün patronu olan John Ternus’a bırakacağı duyurulmuştu. Görev değişiminin Eylül 2026’da gerçekleşeceği ifade edilmişti.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Peki John Ternus’un CEO’luğa geçmesiyle onun boşalan koltuğuna kim oturacak ve Apple’ın donanım bölümünden sorumlu yeni patronu kim olacak? Teknoloji devinden bu konu hakkında da açıklama geldi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Johny Srouji yeni donanım sorumlusu oluyor

Apple tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Ternus’un CEO’luk görevine geçmesinin ardından normalde Donanım Teknolojilerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine sahip olan Johny Srouji, Baş Donanım Sorumlu (CHO) olarak Ternus’un eski görevini devralacak. Direkt olarak CEO Ternus’a rapor veren en üst düzey yöneticilerden biri olarak devam edecek ve Apple’ın iPhone, MacBook gibi önemli ürünlerinin geliştirilmesinde rol oynayacak.

2008 yılında Apple’a katılan Johny Srouji, donanım teknolojileri konusunda öne çıkan bir isimdi. Özellikle Apple’ın geliştirdiği çiplerde rolü büyüktü. Şirketin dünya çapında ses getiren kendi M serisi silikon çipleri geliştirmesinde büyük rol oynadı. Üst düzey mühendislerden oluşan ekibiyle çiplerin yanı sıra piller, kameralar, depolama denetleyicileri, sensörler, ekranlar gibi Apple’ın tüm ürün yelpazesinde çığır açan başarılara imza atmıştı.