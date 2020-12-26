Apple, yeni lisanslama kuralları sebebiyle App Store'dan oyunları kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket, geliştiricilere 31 Aralık'tan önce gerekli lisansları almaları için uyarılar göndermeye başladı.

Çin, lisanslanmamış oyunları ülkesinde engellemeye başlamıştı. Digital Information World'de yer alan habere göre Apple da uygulama mağazasından oyunları kaldırmaya başlayacak. Buna göre Apple, yeni lisanslama standartları gereğince binlerce oyunu kaldırmaya hazırlanıyor.

Çin'de bu uygulamanın kapsamına sadece oyunlar değil aynı zamanda uygulamalar da giriyor. Apple da Çin geliştiricileri ücretli oyunların kaldırılmasıyla ilgili olarak uyarmaya başladı. Peki, kaldırılma riskiyle karşı karşıya kalan oyunlar neler?

Apple, mağazasından oyunları kaldıracak

App Store'dan kaldırılma riskiyle karşı karşıya olan oyunlar, uygulama içi satın almaya sahip olan yapımlar. Hükümetten bu uygulama içi satın alma lisansı almayan oyunlar, mağazadan kaldırılacak. Apple da geliştiricilerin bu konuyu ciddiye almaları gerektiğini ve 31 Aralık tarihinden önce lisanslarını almaları gerektiğini söylüyor.

Hükümetten gerekli lisansı almayan oyunların yayınlanmasına izin verilmiyor. Aslında lisans konusu yeni değil. App Store gibi uygulama mağazaları, yıllardır bu kuralları pek de dikkate almıyordu ancak Çin hükümeti bu konudaki kurallarını daha da katılaştırdı.

Buna göre Çin yönetimi, gerekli olan lisansı almayan 100'den fazla uygulamayı kaldırıyor. Çin yönetiminin kaldırılmasını istediği uygulamalar arasında Tripadvisor gibi popüler uygulamalar da bulunuyor. Yeni katı kurallar, App Store'un istatistiklerine de yansımış durumda.

Digital Information World'e göre geçtiğimiz sene App Store'da 272 bin oyun bulunuyordu. 2020 yılında bu oyunların 94 bin tanesi kaldırıldı. Ufak bir kıyaslama yapmak gerekirse 2019 yılında kaldırılan oyun sayısı 25 bindi. Yani 2020'de 2019'un neredeyse 4 katı kadar oyun mağazadan kaldırıldı.