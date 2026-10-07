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Apple'ın Yeni Mac mini’si Küçük Bir Oyun Canavarı Çıktı: İşte Konsol Emülatörlerindeki Performansı!

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Apple'ın M6 işlemcili Mac mini 2026 modeli gelişmiş grafik gücüyle klasik konsol emülatörlerinde üstün bir performans sergiliyor.

Apple'ın Yeni Mac mini’si Küçük Bir Oyun Canavarı Çıktı: İşte Konsol Emülatörlerindeki Performansı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın yeni küçük devi Mac mini 2026, gücünü aldığı Apple M6 çipi sayesinde sadece günlük işlerde ve profesyonel yazılımlarda değil, konsol emülatörü ve oyun performansında da sınırları zorluyor.

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Son yapılan kapsamlı testler, bu mini PC'nin âdeta bir emülatör canavarına dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

GameCube, PSP ve PS2 emülatöründe kusursuz performans

Yayınladığı donanım testleriyle tanınan YouTuber ETA Prime, Apple M6 işlemcili Mac mini 2026’yı farklı konsol emülatörleriyle detaylı bir teste tabi tuttu. Elde edilen sonuçlar, cihazın GameCube, PlayStation Portable (PSP) ve PlayStation 2 (PS2) oyunlarını zorlanmadan çalıştırabildiğini gösterdi:

  • GameCube (Dolphin): Apple’ın Metal grafik arabirimini yerel olarak destekleyen Dolphin emülatöründe, Auto Modellista ve Star Wars: Rogue Squadron gibi klasikler 8K çözünürlükte (12X çözünürlük ölçeği) kilitli 60 FPS değerinde akıcı bir şekilde oynanabiliyor.
  • PSP (PPSSPP): Vulkan grafik arabirimi üzerinden çalışan emülatörde Tekken 6 ve God of War: Chains of Olympus gibi yapımlar 10x çözünürlük ölçeğinde ve sabit 60 FPS kare hızıyla sorunsuz çalışıyor.
  • PS2 (PCSX2): Metal desteği sayesinde Gran Turismo 4 (12x ölçek) ve God of War 2 (8x ölçek) tam performansla 60 FPS hızında deneyimlenebiliyor.

Sıra RPCS3 emülatörü ile PlayStation 3 oyunlarına geldiğinde ise Apple M6 işlemcisi bazı engellerle karşılaşıyor. Vulkan tabanlı çalışan RPCS3, macOS üzerinde Windows ve Linux platformlarındaki kadar kararlı bir grafik sunamıyor. Örneğin testler sırasında Skate 3 gibi bazı popüler oyunların açılmadığı gözlemlendi.

RPCS3 geliştirici ekibinin ağırlıklı olarak Linux ve Windows üzerinde çalışması ve macOS sürümlerinin bağımsız geliştiricilerin katkılarına dayanması, PS3 emülatöründe zaman zaman performans ve uyumluluk sorunlarına yol açıyor.

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