Apple'ın Katlanabilir Telefonu Duo Samsung'a Yaradı: Peki Nasıl?

Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Duo, Samsung'un da işine yaradı. Eylül 2026'da tanıtılan model, katlanabilir telefonlara yönelik ilgiyi artırırken Galaxy Z Fold 8 de daha fazla kişinin araştırdığı modeller arasına girdi. iPhone Duo'yu merak eden, ancak iOS ekosistemine geçmek istemeyen kullanıcılar için Samsung'un katlanabilir telefonu bir alternatif hâline geldi.
Samsung, yıllardır katlanabilir telefon üretiyor. Apple'ın pazara girmesiyle bu modellerin daha fazla konuşulması da şirkete yaradı. Nitekim iPhone Duo'nun tanıtılmasının ardından Galaxy Z Fold 8'e yönelik aramalar ve satışlar da arttı.
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Samsung aramalarında %300 artış
iPhone Duo'nun tanıtılmasının ardından Google'da Samsung'un katlanabilir telefonlarına yönelik aramalar son bir ayda %300 arttı. Galaxy Z Fold 8'e yönelik tüketici talebi %16 yükselirken satışlardaki artış yaklaşık %10 oldu.
Apple'ın pazara girişi, katlanabilir telefonları daha geniş bir kitlenin gündemine taşıdı. Bu ilgiden yalnızca iPhone Duo değil, Samsung'un modelleri de yararlandı.
Galaxy Z Fold 8'in tasarımı da etkili oldu
Galaxy Z Fold 8, geniş ekranlı katlanabilir telefon arayanlar için bir seçenek sunuyor. Önceki nesillerde eleştirilen dar ve uzun dış ekran tasarımından uzaklaşan model, daha geniş en-boy oranıyla günlük kullanımı kolaylaştırmayı hedefliyor.
iPhone Duo'yu bekleyen ancak Apple'ın ekosistemine geçmek istemeyen kullanıcılar, Samsung'un modelini değerlendirebiliyor. Samsung'un yıllardır katlanabilir telefon üretmesi de bu noktada önemli bir avantaj sağlıyor.