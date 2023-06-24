Bazı araba modelleriyle içerisinde dinlenen müzikler arasında ciddi bir bağ oluşmuştur. Peki siz hangisisiniz?

Araba satın alırken "Bütçem belli, ayağımı yerden kessin yeter." mantığına sahip çokça vatandaş olmasına rağmen bir o kadar da kendi yaşantısına, zevklerine ve hayallerine göre araba tercih edenler var elbette. Bu sebeplerden dolayı bazı araba modellerinin sürücülerinde benzer profiller görmek oldukça mümkün.

Bu benzerlikler ışığında araç markalarına göre içerisinde dinlenen müzikleri listeledik. Bunun bir genelleme olmadığını lütfen unutmayınız.

Gecenin 1'inde sokağınızdan geçen Şahin'in egzoz sesine eşlik eden o notalar hangi şarkıya ait olabilir?

Tabii ki Ankara'nın Bağları:

Bu da değilse arabesk bir şarkı!

Enine çizgili tişörtünü giymiş bir şekilde piknik alanına doğru Doblo'sunu süren babanız, radyoda birazdan pop müzik aşkınızı baltalayacak o şarkıyı açacaktır.

Sıradaki şarkı, sevip de kavuşamayanlara gelsin: Yorgun Yıllarım

Aşiret paket Volkswagen Passat'tan yükselen sese kulak verelim...

Tatlıses'ten gelsin: Eyvah Neye Yarar

Sigara paketi, cüzdan ve ardından araba anahtarını masaya koyarken bile arkadan çalan o şarkı...

Kime ithaf etmek istiyorsanız: Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın

Herkesin kazaya karışmaktan korktuğu sivil tank, Volvo.

Huzur ve güven kokan sürüşü daha huzurlu kılacak şarkı ise: You Belong To Me

Bu markayı görünce aklınızda istemsizce "Arabam Dacia" şarkısını mırıldandığınızı biliyoruz.

Ancak sürücüsünün dinlediği şarkı kesinlikle bir Karadeniz şarkısı olacaktır: Hey Gidi Karadeniz

Muhtemelen her üç aileden ikisinde bulunan o araç: Fiat Egea

Babalarımız, amcalarımız, abilerimiz; çoğunun çalma listesinde bu şarkı eminim var: Kısmetim Kapanmış

Modifiye deyince akla ilk gelen araçlardan biri: Honda Civic

Abartı egzoz sesiyle harmanlanmış o şarkı: Gaz Pedal

Dört kızın süslenip gezmeye gittiği ve buram buram pozitiflik kokan araç: Nissan Micra

İçindeki herkes kendince klip çekerek adeta birer Karsu'ya dönüşür: Jest Oldu

Kiminin ilk göz ağrısı kiminin hiç sevmediği araç: Renault Broadway

Köy yolunda tıngır mıngır giderken dedelerimiz muhtemelen bu şarkıyı dinliyor: Ankara Sokakları

İsminin çok güzel olduğu ve keşke seri üretimi yapılsa dediğimiz yerli ve milli: Anadol

Adı gibi Anadolu'nun bağrından Ankara'dan bir şarkı: Sevmiyorsan Kandırma

Soğuk mevsimlerde sizi yarı yolda bırakması güç bir araç: Lada Samara

Trafikte gün geçtikçe çok az görmeye başladığımız Lada'ya tabii ki ana vatanından bir şarkı giderdi: Bochka, Bass, Kolbaser

Ya trafikte uçup kaçar ya da sağ şeritten sakince gider. Bu aracın ortası yok: Volkswagen Polo

Genelde genç sürücülerin tercihi olduğu için bu parça yanlış bir tahmin olmaz herhalde: Yana Yana

İçinden takım elbisesi olmayan birinin indiğini hayal bile edemeyiz: Mercedes Benz Vito

Araçtan inenlerin kafasında çalan o şarkı: Cendere