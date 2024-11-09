Arabanız Yağ Sızdırıyorsa Olası Nedenlerini ve Alabileceğiniz Gerekli Önlemleri Bilmenizde Fayda Var

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Arabanızın altından yola damlayan o yağ damlacıkları küçük bir sorun mu yoksa daha büyük bir arızanın habercisi mi?

İyi haber şu ki arabanızın yağ sızıntısının çeşitli nedenleri olabilir ve çoğu, erken fark edilerek kolayca çözülebilir.

Arabadaki sızıntının hangi parçalardan kaynaklanabileceğini bilerek büyük masrafların önüne geçebilirsiniz.

Yağ sızıntısının olası nedenleri

yağ sızdırma nedenleri

  • Yağ tapası veya conta sorunları
  • Motor yağ keçeleri
  • Yağ filtresi
  • Aşınmış motor parçaları
  • Yağ haznesinde delikler veya çatlaklar

Yağ tapası veya conta sorunları

yağ sızıntı sebepleri

Yağ değişimlerinde sık sık açılıp kapanan parçalardan biri motor yağı boşaltma tapası oluyor. Zamanla gevşemesi de sızdırmaya neden olabilir. Eğer conta aşınmış veya tapa yeterince sıkılmamışsa kolayca kendiniz sıkabilir ya da yenisiyle değiştirebilirsiniz.

Motor yağ keçeleri

Motorun çeşitli noktalarındaki keçeler sayesinde yağ, motorun içinde kalıyor ancak keçeler yanlış monte edildiğinde veya aşındıklarında da sızdırmaya neden olabiliyorlar.

Özellikle valf kapağı contası ve krank mili keçeleri bu konuda hassas. Bu parçalar küçük gibi görünse de yağ sızıntısının bazı nedenleri arasında yer alıyor.

Yağ filtresi

Yağ filtresi

Yağ filtresini her yağ değişiminde değiştirmeniz gerekiyor. Eğer yağ filtresi eskimişse zamanla basınç oluşabiliyor ve bu da yağ sızdırmanın nedenlerinden biri olarak karşınıza çıkar. Gevşek oluşu da buna sebep olacağı için filtreyi düzgün monte etmeniz gerekiyor.

Aşınmış motor parçaları

araba yağ sızdırması

Özellikle eski araçlarda, motor parçalarının aşınması ve conta aşınması da yağ sızıntısına neden olabiliyor. Motorun pistonları veya silindir kapaklarındaki hasar da basınçla beraber yağı dışarı çıkarır. Bu durumda ise genellikle motor parçalarının yenilenmesi veya ciddi onarımlarla karşılaşabilirsiniz.

Yağ haznesinde delikler veya çatlaklar

Arabanızın yağ deposu, yol koşullarından veya sonradan gelen darbelerden etkilenebilir. Bir taş darbesi veya kalıntıları, yağ haznesindeki küçük deliklerin açılmasına neden olabilir.

Yağ sızıntısına karşı alınabilecek önlemler

yağ bakımı

Aracınızı düzenli olarak bakıma götürürseniz küçük çapta sorunları büyümeden halledebilirsiniz. Özellikle motor yağı ve filtre değişimlerini ihmal etmemeniz gerekiyor.

Park yerinde aracınızın altına bakarak da yağ birikintisi veya damlama olup olmadığına bakmalısınız. Aracınız için en uygun olan yağ tipini kullanarak aşırı ısınmayı ve sızıntıyı da azaltabilirsiniz.

Tüm bunlara rağmen sızıntı devam ediyor ve artıyorsa profesyonel destek almanızın zamanı gelmiş demek olabilir. Kendi başınıza çözmeye çalışıp aracınıza daha fazla zarar vermeden emin ellere bırakabilirsiniz.

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