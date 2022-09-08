Konuşan otomobillerin sıra dışı dünyasına konuk olduğumuz Cars, Türkçesi ile Arabalar animasyon film serisi, Pixar yapımı en sevilen animasyonlardan bir tanesi. Keyifle izlediğimiz serinin ilk filmi öncesi ve yapımı sırasında yaşananlar ise bir hayli ilginç. Gelin Arabalar animasyon filmi hakkındaki eğlenceli ve bir o kadar şaşırtıcı gerçeklere yakından bakalım.

Walt Disney Stüdyoları'nın alt şirketlerinden bir tanesi olan Pixar, uzun yıllardır yaptığı animasyonlarla her yaştan izleyicinin kalbine dokunmayı başarıyor. Bunlardan bir tanesi olan Cars, ülkemizde yayınlanan Türkçe adıyla Arabalar serisinin ilk filmi ile 2006 yılında tanıştık. Birbirinden usta isimlerin Türkçe seslendirmeleriyla hayat bulan Arabalar filmi o kadar sevildi ki 2011 ve 2017 yılında birer devam filmi daha yayınlanarak üç filmlik bir seriye dönüştü.

Arabalar animasyon film serisinde otomobillerin dünyasına konuk oluyoruz. Ancak bu otomobiller bildiğimiz gibi değil; konuşuyor, eğleniyor, kavga ediyor ve hatta aşık oluyorlar. Haliyle bu sıra dışı karakterlere sahip bir hikaye dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanmayı başardı. Yapım süreci ise bir hayli ilginç detaylarla dolu. Gelin Arabalar animasyon filmi hakkındaki eğlenceli ve bir o kadar şaşırtıcı gerçeklere yakından bakalım.

Arabalar filmi hakkında şaşırtıcı gerçekler:

Arabalar filmine Danimarka’da üretilen çirkin bir araba ilham oldu

Arabalar filminin yazar ve yönetmeni, filmi göremeden hayatını kaybetti

Serinin ikonik karakterlerinden Mater, gerçek bir yarış tutkunundan ilham alınarak yaratıldı

Filmin orijinalinde otomobil dünyasının pek çok ünlü ismi Arabalar karakterlerini seslendirdi

Arabalar serisinin Türkçe seslendirme kadrosunda pek çok önemli isim bulunuyor

Arabalar karakterlerinin büyük bir bölümü gerçek arabalardan ilham alınarak tasarlanmıştır

Arabalar filminde ilk kez ışın izleme teknolojisi kullanıldı

Arabalar, Paul Newman’ın yer aldığı son yapım oldu

Arabalar filmine Danimarka’da üretilen çirkin bir araba ilham oldu:

Sevilen diğer bir Pixar animasyonu olan A Bug's Life, Türkçesi ile Bir Böceğin Yaşamı filminin yapımı sırasında Pixar çalışanlarından Jorgen Klubien yeni bir hikaye üzerinde çalışıyordu. Hikayenin odak noktası ise 1980’li yıllarda Danimarka’da üretilen elektrikli bir arabaydı. Bu araba çok çirkindi.

Jorgen Klubien, üç tekerlekli tek kişilik bu elektrikli arabanın dönemi için devrim olduğunu düşünüyordu ancak halkın fikri böyle değildi. Otoyolda çok yavaş olan bu arabanın en büyük kusuru ise çirkin olmasıydı. Klubien, bu arabanın otomobil dünyasındaki çirkin ördek yavrusu olduğunu düşündü. Masalsı bir düşünce üzerinden bu arabanın küçük bir kasabada duyguları olan bir karakter olabileceği hikayesini kurguladı ve sonuçta karşımıza Arabalar filminin ilk taslağı çıkmış oldu.

Arabalar filminin yazar ve yönetmeni, filmi göremeden hayatını kaybetti:

Jorgen Klubien tarafından taslağı oluşturulan Arabalar hikayesi, Joe Ranft tarafından senaryo haline getirildi. Ranft aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapıyordu. 16 Ağustos 2005 tarihinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucu Joe Ranft hayatını kaybetti. Bu kayıp sonrası tamamlanan film onun anısına yayınlandı. 2015 yılında vizyona giren Tim Burton imzalı Corpse Bride filmi de Joe Ranft anısına yayınlanmıştır.

Serinin ikonik karakterlerinden Mater, gerçek bir yarış tutkunundan ilham alınarak yaratıldı:

Arabalar filminin hazırlık sürecinde yapımcılar ülkenin dört bir yanında keşifler yapıyor ve bu dünyanın nasıl olacağına dair örnekler topluyorlardı. Kuzey Carolina’da Lowe's Motor Speedway isimli bir tamir dükkanını ziyaret ettikleri sırada Douglas “Mater” Keever isimli bir adamla tanıştılar.

Douglas “Mater” Keever, Amerika Birleşik Devletleri’nin en popüler araba yarışlarından biri olan NASCAR tutkunuydu. Taşralı bir adam olan Keever’ın kendine has bir tarzı vardı. Yapımcılar bu adamdan ilham alarak ve onun takma adını kullanarak Mater karakterini yarattılar. Hatta filmin başında Keever’a ait bir ses bile kullanıldı.

Filmin orijinalinde otomobil dünyasının pek çok ünlü ismi Arabalar karakterlerini seslendirdi:

Arabalar filmi bir animasyon olsa bile pek çok sahnede otomobil dünyasının usta isimlerine saygı duruşunda bulunuyor. Yaşayan isimler ise filmde bizzat sesleriyle hayat buluyorlar. Strip “The King” Weathers karakteri, efsane yarışçı Richard Petty tarafından seslendiriliyor. Karakterin eşi de Petty’nin gerçek eşi tarafından seslendiriliyor.

Eski yarışçı olan spiker Darrell Waltrip, Darrell Cartrip karakterini seslendirirken Car Talk programının sunucuları Şimşek McQueen'in sponsorları Rusty ve Dusty Rust-eze'yi seslendiriyorlar. Michael Schumacher, Mario Andretti ve Dale Earnhardt gibi usta yarışçılar ise filmde kendi versiyonlarını seslendiriyorlar. Bu açıdan Arabalar, otomobil dünyasının da en önemli yapımlarından biri haline gelmiştir.

Arabalar serisinin Türkçe seslendirme kadrosunda pek çok önemli isim bulunuyor:

Bazı filmler dublajla izlenmez, kabul. Ancak bazıları var ki yapılan Türkçe seslendirme orjinalinden bile iyi olabilir. Arabalar animasyon film serisi de bunlardan bir tanesi. Serinin ülkemizde yayınlanan versiyonunda pek çok önemli isim, Arabalar karakterlerine sesleriyle hayat verdi. Bu isimlerden bazıları:

Yekta Kopan: Şimşek McQueen

Erhan Abir: Doc Hudson Hornet

Berna Başer: Sally

Osman Gidişoğlu: Çekici Mater

Hakan Vanlı: Strip "Kral" Weathers

Ali Ekber Diribaş: Chick Hicks

Ali Düşenkalkar: Ramone

Sezai Aydın: Luigi

Erdal Tosun: Fillmore

Cem Yılmaz: Francesco Bernoulli

Arabalar karakterlerinin büyük bir bölümü gerçek arabalardan ilham alınarak tasarlanmıştır:

Arabalar animasyon film serisinin sevilen karakterlerinden Şimşek McQueen, Mater ve Chick Hicks orijinal Pixar tasarımlarıdır. Ancak seride gördüğünüz diğer arabaların büyük bir bölümü gerçek hayatta üretilmiş efsane arabalardan ilham alınarak tasarlanmışlardır. Bunlardan bazıları;

Doc Hudson: 1951 Hudson Hornet

Ramone: 1959 Chevy Impala

Luigi: 1959 Fiat 500

Fillmore: 1960 Volkswagen Microbus

Sarge: 1942 Willys Jeep

Mack: Mack Superliner

Sally: 2002 Porsche 911 Carrera

Arabalar filminde ilk kez ışın izleme teknolojisi kullanıldı:

Daha önce yapılan animasyonlarda Pixar sanatçıları gördüğünüz her kareyi tek tek boyamak zorunda kalıyorlardı. İlk kez Arabalar filminde uygulanan ışın izleme teknolojisi ile birlikte artık ışığın yüzeylere çarparak yayıldığı özel bir teknik kullanıldı ve daha sonra bu bir standart haline geldi.

Işın izleme teknolojisi bilgisayarlar tarafından uygulanan bir tekniktir ve o zaman için yüksek bir bilgisayar gücüne ihtiyaç duyuyordu. Bu tekniğin uygulanması sırasında saniyenin yaklaşık 1/24’ünü oluşturan filmin her karesi yaklaşık 17 saatte tamamlandı. Hatta bazı zorlu karelerin tamamlanması neredeyse bir hafta sürdü. Filmi bir de bu gözle izleyin.

Arabalar, Paul Newman’ın yer aldığı son yapım oldu:

Arabalar film serisinin en sevilen karakterlerinden bir tanesi olan Doc Hudson Hornet, orijinal versiyonda usta oyuncu Paul Newman tarafından seslendirildi. 26 Eylül 2008 tarihinde hayatını kaybeden Paul Newman’ın yer aldığı son yapım Arabalar olmuştur. Film, aynı zamanda Newman’ın yer aldığı en çok hasılat yapan filmdir.

Pixar yapımı en sevilen animasyon film serilerinden bir tanesi olan Arabalar hakkındaki şaşırtıcı gerçeklerden bahsederek filmin hazırlık sürecinde yaşanan bazı ilginç olaylardan bahsettik. Arabalar animasyon film serisini seviyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.