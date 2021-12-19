Aracın KM'sini Düşüren Kişi Dolandırıcılıktan Yargılandı

Bir şahıs, yeni aldığı aracın katettiği kilometre miktarını düşük göstererek kâr etmek üzere sattı. Bunu tespit eden alıcının suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma, satıcının 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasıyla sonuçlandı.

Biliyorsunuz ki hem dolar ve euro kurundan dolayı, hem de uygulanan vergilerden dolayı sıfır otomobil fiyatları şu an akıl alır durumda değil. Bu yüzden çoğu vatandaş, otomobil alırken sıfır araçlara hiç bakmadan ikinci el pazarında gezinmeye başlıyor. Ancak bu da dolandırıcılar ve kendi aracını tanımayanlar nedeniyle oldukça riskli bir tecrübeye dönüşebiliyor.

Yakın zamanda gerçekleşen bir alışverişte de ikinci el otomobil dolandırıcılıklarına bir yeni örnek geldi. Bir şahıs, aracını olduğundan düşük kilometrede göstererek ederinin üstünde bir fiyata sattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bunu dolandırıcılık olarak nitelendirdi.

200 bin kilometreyi silmiş

Bir şahıs, 24 Eylül 2020’de Noter’e 59 bin 600 kilometrede olduğunu ifade ettiği aracını bir şirkete sattı. Aracı 220 bin liraya satın alan şirket, daha sonra yaptırdığı muayenede katedilen asıl kilometre miktarının düşürüldüğünü öğrendi. Şirket suç duyurusunda bulununca da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, yapılan alışveriş ve satıcı hakkında soruşturma başlattı.

Savcılık, aracı satan şahsın aracı satıştan sadece birkaç gün önce, 17 Eylül’de satın aldığını ve önceki sahibinin Noter’de aracın 258 bin kilometrede olduğunu beyan ettiğini tespit etti. Aracın son satıcısı olan Burak Ç. bunun üzerine gözaltına alındı. Aracın kilometresiyle oynamadığını ve kendisine suç atıldığını iddia eden şahıs hakkında savcılık, ‘dolandırıcılık’ suçundan iddianame düzenledi. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede Burak Ç’nin 5 yıla kadar hapsi istendi.