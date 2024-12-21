Elektrikli araçların her geçen gün kullanımı artarken sorunları da beraberinde getiriyor. Mesela pil performanslarının soğuk havalarda düşmesi, öncelikli sorunlardan birisi.

Peki sürücüler, neden böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor?

Bu durum, yalnızca aracın donanımıyla mı alakalı yoksa pillerin ömrüyle mi?

Elektrikli araçlar, bataryalarındaki kimyasal reaksiyonlar sayesinde enerji depoluyor ve serbest bırakıyorlar.

Ancak bu reaksiyonlar, sıcaklık değişimlerine karşı oldukça hassaslar. Soğuk havalarda, bataryaların iç direnci artıyor. Bu da bataryadaki iyonların hareketinin yavaşlamasına yol açan bir durum. İyon hareketinin azalması, enerjinin depolanmasını ve iletilmesini zorlaştırıyor, hâliyle bataryanın verimliliği de düşüyor.

Soğuk hava, yalnızca bu iyon hareketini yavaşlatmakla kalmıyor; bataryadaki sıvı veya jel elektrolitlerin viskozitesini de artırıyor. Elektrolitlerin yoğunlaşması, enerji akışını daha da engelliyor, bu da aracın menzilini olumsuz etkilemiş oluyor.

Soğuk hava koşullarında, elektrikli araçların menzili %20-30 oranında azalabiliyor.

Soğuk hava koşulları, elektrikli araçların kullanım şeklini de değiştiriyor. İç mekânı ısıtmak, camları temizlemek gibi fonksiyonlar, aracın pilinden daha fazla enerji çekilmesine yol açıyor.

Motorlu araçlar, motordan gelen fazla ısıyı bu tür işlevlerde kullanabilirken elektrikli araçlar, bunun için bataryalarından enerji çekiyor. Bu da bataryanın daha fazla zorlanmasına neden olurken performans kaybı yaşatmış oluyor.

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