Xbox Game Pass, Aralık 2024’te sekiz önemli oyunu kütüphanesinden kaldıracak. Oyunlar arasında Forza Horizon 4 ve Hello Neighbor 2 yer alıyor.

Xbox Game Pass, Aralık 2024'te sekiz önemli oyunu kütüphanesinden kaldırıyor. Bu ay Hello Neighbor 2, Forza Horizon 4 gibi popüler oyunlar da dahil olmak üzere sekiz oyun Xbox Game Pass'ten ayrılacak.

Microsoft, Aralık ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunları henüz açıklamış değil. Ancak, Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunlar hakkında bir liste paylaşıldı.

Xbox Game Pass'ten Aralık 2024'te kaldırılacak oyunlar

Bu ay Xbox Game Pass kütüphanesinden sekiz oyun ayrılacak. Oyunlar arasında aksiyon, macera ve hikaye tabanlı türlerden dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Bu oyunlardan bazıları, etkileşimli hikaye öğeleri ve gerilim dolu atmosferleriyle öne çıkıyor.

Aralık ayında kütüphaneden kaldırılacak olan oyunlar:

Amnesia: The Bunker

Forager

Forza Horizon 4

Hello Neighbor 2

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Rise of the Tomb Raider

The Quarry

Tin Hearts

Aralık ayında Xbox Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak oyunları kaçırmamak için son fırsatınızı değerlendirebilirsiniz. Party Animals ise 31 Aralık'tan itibaren platformdan çıkarılacak.