Araştırma: Dünya Bugünkü Hâline Nasıl Geldi? (3 Milyar Yıl Önce Yerin Altında Neler Dönüyordu)

Bundan 3 milyar yıl önceki dünyamızda, yerin altında tam olarak ne yaşanıyordu?

Dünyamız henüz çiçeği burnunda bir gezegenken, yani günümüzden tam 3.1 milyar yıl önce, yerin altında işler sanılandan çok daha hareketliymiş.

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Avustralya'daki antik kayaları inceleyen jeologlar, suyun o dönemde de gezegenin derinliklerine sızıp devasa volkanları tetiklediğini ortaya çıkardı.

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Levha tektoniği yokken "dripdüksiyon" varmış

Bugün okyanus suları, tektonik levhaların birbirinin altına kaymasıyla mantoya taşınıyor ve Pasifik Ateş Çemberi gibi bölgelerdeki volkanları besliyor ancak milyarlarca yıl önce Dünya o kadar sıcaktı ki bu levha hareketleri henüz başlamamıştı. Peki o dönemde su yerin dibine nasıl inmeyi başardı?

Adelaide Üniversitesi'nden Dr. Eric Vandenburg ve ekibinin keşfine göre o günlerde "dripdüksiyon" (damlama benzeri bir çökme) adı verilen farklı bir mekanizma devredeydi. Üstünde su biriken soğuk dış kabuk, zamanla ağırlaşarak altındaki sıcak mantonun içine doğru sarkıp çökmüş ve suyu da beraberinde aşağı sürüklemiş. Aşağı inen bu su mantoyu eriterek magmayı oluşturmuş, o magma da yüzeye fışkırarak bugün incelediğimiz antik kayaları meydana getirmiş.

Kıtaların ve yaşamın sırrı bu kayalarda

Batı Avustralya'nın Pilbara bölgesinde bozulmadan günümüze ulaşan bu nadir kayalar, Dünya'nın yüzeyi ile iç katmanları arasındaki bağın sandığımızdan çok daha erken kurulduğunu kanıtlıyor.

Kıtaların oluşumundan yaşam için gerekli elementlerin taşınmasına kadar her şeyi tetikleyen bu antik su döngüsü, Dünya'nın ilk zamanlarında aslında ne kadar dinamik bir "geri dönüşüm canavarı" olduğunu gösteriyor. Kısacası gezegenimiz milyarlarca yıl önce de bugünkü gibi kendi kendini yenilemenin bir yolunu çoktan bulmuş...