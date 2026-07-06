Dünyada En Çok Satan Elektrikli Otomobiller Açıklandı: Zirvede Kim Var?

Clean Technica tarafından yayımlanan bir rapor, mayısta dünya çapında en çok satan elektirkli otomobil modellerini gözler önüne serdi.

Elektrikli otomobil satışlarının ülkemiz de dahil dünya çapında ciddi son yıllarda ciddi oranda artış gösterdiği bilinen bir şey. Peki ay ay dünyada en çok satan otomobiller hangileri? Clean Technica, dünya çapında Mayıs 2026 boyunca en çok satılan otomobilleri bizlerle buluşturdu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Rapor, geçtiğimiz mayıs ayını kapsıyor ve en çok satan elektrikli araçları gösteriyor. Listeye baktığımızda Tesla dışında markaların hepsinin Çin’den gelen markalar olduğunu görebiliyoruz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Mayıs 2026’da dünyada en çok satan elektrikli otomobiller

Tesla Model Y - 93.571 adet Geely Xingyuan / EX2 - 46.483 adet Tesla Model 3 - 44.237 adet BYD Song / Seal U - 43.063 adet BYD Yuan Up / Atto 2 - 33.298 adet BYD Seagull / Dolphin Mini - 29.465 adet Xiaomi SU7 - 24.023 adet Leapmotor A10 - 22.306 adet BYD Dolphin - 21.915 adet Li i6 - 20.878 adet

Listenin zirvesinde Türkiye’de de satılan ABD’li teknoloji devi Tesla’nın Model Y aracını görüyoruz. Son aylarda yükselen satış rakamları sayesinde Model Y yeniden zirveye yerleşmeyi başarmış. Mayısta toplamda 93 bin 571 satış ile ikinci sıradaki modeli âdeta ikiye katlamış.

Listenin geri kalanında ise bir sıra dışında tamamen Çinli markalar bulunuyor. İkinci sırada 46 bin 483 adet satış yapan Geely’nin Xingyuan / EX2 modelini görüyoruz. Üçte ise 44 bin 237 satışla yine Tesla’dan Model 3 var. Onu BYD Seal U ve BYD Atto 2 modelleri takip ediyor.