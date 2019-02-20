Araştırmacılar, 300.000 Yeni Galaksi Keşfetti

Düşük Frekans Dizilimli (LOFAR) teleskop sayesinde evrenin haritasını daha net olarak şekillendirmek mümkün oluyor. 300.000 yeni galaksi haritada yerini aldı.

Hollanda merkezli dizilim, evrenden düşük radyo frekanslarını topluyor. Bu frekanslar arasında galaksilerin oluşumu ve birleşimi sırasında ortaya çıkan radyasyon da var.

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, LOFAR aracılığıyla yapılmış olan ilk çalışmayı yayınladı.

Astronomy & Astrophysics dergisi, 19 Şubat 2019’da 26 sayfalık özel bir versiyon yayınlayarak LOFAR’ın ilk uzay keşiflerini açıkladı.

LOFAR’ın en önemli farkı, diğer teleskopların göremediği frekansları takip edebilmesi. Bu sayede teleskop daha önce keşfedilmemiş çok büyük miktarda bilgiyi toplamayı başardı. Yaklaşık 10 milyon DVD doldurabilecek kadar bilgiyi derleyip incelemekle uğraşan araştırmacılar, 300.000 yeni galaksiyi keşfetti. Araştırmayı Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü (ASTRON) gerçekleştirdi.

ASTRON’dan Timothy Shimwell, uzun zamandır Hollanda’daki SURF ile beraber verilerden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, “Bu görüntüler artık halka açık ve astonomların galaksilerin evrimini benzeri görülmemiş derecede detaylı olarak incelemesini sağlayacak.” ifadesini kullandı.

Astronomlar yeni haritaları muhtemelen kara deliklerin yapısını incelemek için kullanacaklar. LOFAR sayesinde kara deliklerin nereden geldiği sorusunun da cevap bulması bekleniyor.

Görüntülerin ayrıca manyetik alanların ve galaksilerin etkileşiminin incelendiği çalışmalar için de önemli olacağı tahmin ediliyor. ASTRON Yöneticisi General Carole Jackson, LOFAR ile yeni haritalar oluşturulmasını planlıyor. Jackson, “Gökyüzü haritası gelecek için harika bir bilimsel miras olacak,” diyor.