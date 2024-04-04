Koç bünyesinde faaliyet gösteren Arçelik'in kurumsal markasının Beko olarak değişeceği açıklandı. Karar, şirketin globalleşme stratejisi kapsamında alındı.

Türkiye’de beyaz eşya deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Arçelik, bugün çok önemli bir açıklamada bulundu. Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji şirketi, kurumsal marka isminde değişikliğe gideceğini duyurdu.

Marka isim değişikliği Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan bir açıklamayla paylaşıldı. Kararın, şirketin globalleşme stratejisi kapsamında alındığı ifade edildi.

Arçelik’in Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası Beko olacak

KAP’a yapılan bildirime göre artık Arçelik A.Ş’nin Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası Beko olarak kullanılacak. Bu şekilde tüm dünyadaki çalışanlar ve operasyonlar ortak bir çatı altında bir araya getirilecek. Türkiye’deki faaliyetlerin Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden tüm markalar (Arçelik, Beko, Grundig gibi) ile devam edeceği de eklendi Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Globalleşme stratejimiz kapsamında Arçelik A.Ş.'nin, Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak olup böylece, tüm dünyadaki çalışanlarımız ve operasyonlarımızın ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda yurtdışı bağlı ortaklıklarımızın kurumsal unvanları da Beko kurumsal markasını içerecek şekilde değiştirilmektedir. Şirketimiz Türkiye'deki faaliyetlerini Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markaları ile (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) sürdürmeye devam edecektir.”

Dünya çapında tanınan bir marka olan Beko, 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55.000 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 22 ürün markasına sahip şirketin 13 ülkede 45 üretim tesisi olduğunu da ekleyelim.