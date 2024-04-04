Türkiye’de beyaz eşya deyince akla gelen ilk markalardan biri olan Arçelik, bugün çok önemli bir açıklamada bulundu. Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji şirketi, kurumsal marka isminde değişikliğe gideceğini duyurdu.
Marka isim değişikliği Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan bir açıklamayla paylaşıldı. Kararın, şirketin globalleşme stratejisi kapsamında alındığı ifade edildi.
Arçelik’in Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası Beko olacak
KAP’a yapılan bildirime göre artık Arçelik A.Ş’nin Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası Beko olarak kullanılacak. Bu şekilde tüm dünyadaki çalışanlar ve operasyonlar ortak bir çatı altında bir araya getirilecek. Türkiye’deki faaliyetlerin Arçelik Pazarlama A.Ş. üzerinden tüm markalar (Arçelik, Beko, Grundig gibi) ile devam edeceği de eklendi Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Dünya çapında tanınan bir marka olan Beko, 57 ülkedeki iştirakleri aracılığıyla 55.000 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. 22 ürün markasına sahip şirketin 13 ülkede 45 üretim tesisi olduğunu da ekleyelim.