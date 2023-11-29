Son dönemde ülkemizin gündeminden düşmeyen olaylardan biri Arda Turan'ın, Banka Müdiresi Seçil Erzan'a elden teslim ettiği 13,9 milyon dolarının ortadan kaybolması. Dava dosyasında iddia edilen %253'lük kârı elde etmek için 16 Aralık 2015'te nasıl bir yatırım yapabilirdik?

Banka Müdiresi Seçil Erzan ve çok sayıda futbolcunun dâhil olduğu dava, uzun süredir hem medyanın hem de ülkenin gündeminde önemli yer tutuyor. Bazı kişiler Erzan'a verdikleri parayı ve faizini almayı başarırken, bazı kişiler ise paralarının peşinden koşmaya devam ediyor. Bu kişilerden biri de Arda Turan. Turan'ın 13,9 milyon doları elden teslim ettiği belirtiliyor.

Mahkeme sürecinde ortaya çıkan gerçeklerden biri, Erzan'ın "46 gün vadede dolar bazında %253 kazanç" vaadinde bulunması olmuştu. 46 günü bir kenara koyup 16 Aralık 2015'e dönersek, o günden bu yana hangi yatırım aracı bize %253 kâr getirirdi?

Neden 16 Aralık 2015? Arda Turan'ın Bill Gates ile olan meşhur fotoğrafı o gün çekilmişti.

Pek çok kişi Turan'ın o gün parayı Microsoft'a yatırmış olsa büyük kazanç elde edeceğine değinmişti. Gelin, biz de başka yatırım araçlarına bakalım.

Not: Hesaplamalar 29 Kasım 2023 tarihindeki değerlere göredir.

Bitcoin

16 Aralık 2015'te Bitcoin fiyatı 430.57 dolardı. Bugün ise 37.108,33 dolar. Neredeyse 79 katlık bir artış söz konusu yani. Bu durumda Turan'ın cüzdanında 1 milyar 96 milyon dolardan fazla parası olacaktı. Güzel para şimdi.

Apple hissesi

Bunu özellikle bazı emekli NBA yıldızları sık sık uydurma hikâyelerde anlatır, işte ayakkabıcıya gider de yanda ayakkabı deneyen çocuk konuşurken duyup gider Apple hissesi alır.

Benzer bir durum Arda Turan'ın başına gelseydi ve Apple hissesi almış olsaydı ne olurdu? O zaman 28 dolardan alınacak hisseler bugün 190 dolar değerinde olacaktı. Ünlü sporcunun yatırımı da 94,3 milyon dolar olacaktı.

Altın

Gramı bir zamanlar 34,13 dolar olan altın, artık 65,3 dolardan alıcı buluyor. Buradaki artış %253 değil, %100 bile değil. O yüzden altını eliyoruz. Türkiye'deki altın fiyatı artışından ayrı tutmak gerekiyor.

Amazon hissesi

O dönemde Amazon hisse fiyatı 33 dolardı. Bugün ise 149 doları bulmuş durumda. Bu durumda Arda Turan, bugün hisselerini satıp 62,76 milyon dolarıyla mutlu mesut yaşamaya devam edebilirdi.

Brent petrol

Dünyanın en önemli varlıkları arasında yer alan petrol de alım satımı oldukça kazançlı olabilen bir ürün. 16 Aralık 2015'te brent petrol fiyatı 37 dolar. Bugün ise brent petrol fiyatının 81,66 dolar olduğunu görüyoruz. Yüzde 220 gibi bir kazancımız oluyor.

Yetmedi, %253 elde edemedik. Haziran ayındaki tepe noktası olan 112 dolarda petrolleri elden çıkarsaydık paramızı üçe katlamış olurduk ama.

Parayı çatır çatır yeseydi.

Afiyet olsun, kendi parasıdır sonuçta, istediği gibi harcar. Harcamaları yasal olduğu sürece de kimseyi bağlamaz.

Görüldüğü gibi daha garanti olan yatırım araçlarıyla bu oranlarda kazanç elde etmek pek mümkün değil. Büyük kazançlar zaten ancak riski yüksek araçlarla mümkün oluyor. Kısa sürede ise bu kadar büyük kâr pek de mümkün gözükmüyor.