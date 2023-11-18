İddialar, ifadeler, tutuklanmalar, hapishanedeki istekler, cezaevi değişikliği, Avukat Ahmet Gün’ün itirafları derken Dilan ve Engin Polat, her gün başka bir konu ile gündemde. Çiftin Türkiye’nin birçok yerinde güzellik merkezi olması ve kara parayı bu şekilde akladıkları iddiaları ise herkesin aklına tek bir soruyu getiriyor: Ne var bu güzellik merkezlerinde de herkes oradan kara para aklıyor?

Lüks yaşamları ile göze çarpan bazı fenomenlerin de güzellik merkezi olması, bu sektörde iş yapan birçok varlıklı kişinin dikkat çekmesine neden oluyor. Ancak şüphe uyandıran isimler arasında yer alan Şule Kayatürk (Şulemsi) ile Özlem Öz’ün de güzellik merkezi işletmeleri, “Önüne gelen güzellik merkezi açıyor.”u “Güzellik merkezi varsa kesin kara para aklıyordur.”a çevirdi.

Biz de herkesin “Neden güzellik salonu?” sorusuna cevap aradık ve kara para aklama yöntemlerinin biraz içine daldık.

Güzellik merkezlerinin gölgedeki finansal operasyonları

Güzellik merkezi; yoğun ilgi gören, genellikle nakit paranın döndüğü mekânlar olarak biliniyor. Ancak bu parlak görünümün altında bazı güzellik merkezi finansal operasyonları, bir elin etkisi altında hareket ettirilerek kara para aklama ağının parçası hâline geliyor.

Kara paranın temizlenmesi için elverişli bir ortam sağlayan bu merkezlerde çoğunlukla nakit paranın dönmesi de kara parayı sisteme sokmak ve bölmek için fırsat sunuyor. Ayrıca karmaşık tedarik zincirleri de olduğu için gerçek işletme gelir ve giderlerini takip etmek zor.

Güzellik merkezlerinin şubeleşmeye, franchise vermeye de uygun işletmeler olması, kara para aklama yöntemleri arasında sıklıkla tercih edilen bir seçenek oluyor.

Fenomenlerin bir anda ortaya çıkıp güzellik merkezi sahibi olmaya kadar giden yolunda bazı iddialar da var.

Hürriyet Gazetesi'nden Fevzi Kızılkoyun ve Çetin Aydın'ın haberine göre fenomenlerin bu hızlı ilerleyişinin altında başka şeyler var. İddialara göre uyuşturucu, bahis ve insan kaçakçılığı gibi yurt dışında yasa dışı para kazanan suç örgütleri, paraları fenomenler üzerinden aklıyor.

Suç örgütleri, az tanınmış kişileri bulup kara para ile önce bu kişileri parlatıp ünlü yapıyor, daha sonrasında da çok para kazanıyor algısı yaratıp fenomenlerin yakın çevrelerine şirketler kurduruyor. Naylon faturalar da bu şirketler üzerinden kesiliyor ve böylelikle kara para önce sisteme dahil edilip yasal hâle geliyor, sonrasında da tekrar yurt dışına çıkarılıyor.

Fenomenler de tabii ki bu işten para kazanıyor ve paranın yüzde 20’sini alıyor. 100 milyon kara para aklandıysa bunun 20 milyonu maşa olan fenomene veriliyor. Fenomenlerin yakın çevresindeki, üzerine şirketler kurulan kişiler de paranın yüzde 5’i ila 10’u arasında komisyon alıyor.

Güzellik merkezlerinde nakit para işleyişinde ise suç örgütü, 5 milyon lirayı güzellik merkezine veriyor. Güzellik merkezi de müşteri havuzundaki kişiler üzerinden faturalandırma yaparak kara parayı yasal hâle getiriyor.

Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün’ün itiraflarına göre kara para aklamak için çeşitli yöntemler kullanılmış.

Avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için Polat çifti hakkında savcıya itirafta bulundu. Kesin bir bilgi olmasa da iddialara göre Ahmet Gün’ün ifadeleri yetersiz bulundu ve etkin pişmanlık yasasından faydalanamayacak.

Ancak basına sızan haberlere göre Gün, kara para aklama yöntemleri arasında iki başlığı itiraf etti. Bunlar, sahte fatura düzenleyerek mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi sağlamak ve yasa dışı bahis.

Naylon fatura ile büyük vurgun.

Ahmet Gün, itirafında naylon fatura için şöyle bir açıklama yapıyor:

"Tasfiye hâlindeki Fekben Plastik Anonim Şirketi, Tekbaşer Temal ve Sanayi firması ile BYZGUN Güzellik Kozmetik şirketi, sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır. Bu firmaların sahte düzenlemesi için devrini Sezgin Polat (Engin Polat'ın babası) aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen, sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır. Bu firmalar, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir."

Sahte veya şişirilmiş yani naylon fatura, kara para aklamanın vergi kaçakçılığı ayağında daha çok kullanılan bir sistem. Bu yöntemde naylon fatura kullanılarak hayalî ihracat veya ithalat yapılıyor. Değeri düşük veya hiç olmayan mallar, ihraç edilmiş gibi gösterilerek buna uygun fatura düzenlemesi yapılıyor.

Ekonomik değeri olmayan malların piyasadan toplanarak kaliteli mal gibi gümrükten geçirilmesi de naylon faturanın bir başka yöntemi. Böylece ihracat işleminden vergi iadesi rantı sağlanıyor. Yurt dışında paravan şirketler kurup hiç ilgisi olmayan malların ihracı da yapılıyor.

Yurt dışından ucuza alınıp yurt içindeki şirketlere yüksek fiyat üzerinden satılması da kara para aklamada tercih ediliyor. Aradaki fark, aklanan kara para oluyor.

Güzellik merkezi gibi bazı sektörler hayalî şirketi için oldukça elverişli.

Hayalî şirketler kurarak kara paranın mali sisteme sokulmasında sadece güzellik merkezleri bulunmuyor. Restoran, lokanta, pizzacı, simitçi, hamburgerci, benzin istasyonu, alışveriş merkezi, çamaşır yıkama merkezleri ve araba yıkama merkezleri kara para aklamada öne çıkan yerler.

ABD’de ise pizza restoranları, uyuşturucudan elde edilen gelirlerin aklanması için en sık tercih edilen seçeneklerinde başı çekiyor. En çok kullanılan merkezlerde çamaşır evleri de öne çıkıyor.

Bu iş yerlerinin kara para aklama için tercih edilmesinin nedeni ise nakit para akışının yoğunluğu ve gerçekten iş yapabilecek yerler olabileceği gibi iş yapmayan yerler de olması. Yasa dışı faaliyetlerden sağlanan gelirlerin yasal gelirler ile karıştırılması da muhasebe denetimlerini zorlaştıran faktörlerden biri.

Bahis yoluyla kara para aklamada, spor kulüpleri aracı olarak kullanılıyor.

Ahmet Gün, Polat çiftinin kara para aklamasında “yasa dışı bahis” olabilir dedi. İfadesi ise şu yönde:

“Para kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının kasım ayından sonra yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para, sisteme sokulmuş olabilir."

Bahis yoluyla kara para aklamada spor kulüpleri satın alınıyor, kuruluyor, işletiliyor veya yönetim ele geçiriliyor. Kara para aklama mafyası bu süreçte hem kulübü hem de sporcuları kullanıyor. Mafya, internet sitesi üzerinden bahis oynatarak para topluyor ve bu mekanizma ile elindeki parayı aklıyor.

Japonya dahil birçok ülkede sadece futbol değil golf, basketbol ve uzak doğu sporları gibi çeşitli spor dalları aracılığıyla kara para aklanıyor. Kurulan kulüplere üye olanlardan yüksek miktarlarda aidat toplayıp üye sayısıyla orantılı olarak kara paralar yasal hâle getiriliyor.

Dilan ve Engin Polat, Breaking Bad’den mi ilham aldı?

Dünyaca ünlü dizi Breaking Bad’de yer alan, suç karakteri Pinkman’ın avukatı Saul, müvekkiline elindeki yüksek miktardaki kara parayı güzellik salonu açarak aklamasını söylüyor.

Tıpkı Polatlar’ın da kara parayı güzellik merkezi ile sisteme sokması da akıllara “Acaba diziden mi esinlendiler?” sorusunu getiriyor.

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