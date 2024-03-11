Airbnb, evlerin içine güvenlik kamerası konulmasının tamamen yasakladı. Daha öncesinde oturma odası veya koridor gibi "ortak alanlar"a belli şartlar karşılığında kamera koyulabiliyordu.

Türkiye’de de sık sık tercih edilen ev kiralama uygulaması Airbnb, bugün hem ev sahiplerini hem de misafirleri yakından ilgilendiren bir kural değişikliğine gittiğini duyurdu. Şirket, paylaştığı bir blog gönderisiyle dünya çapındaki evlerin içine kamera yerleştirilmesini tamamen yasakladı.

Airbnb, normalde oturma odası veya koridor gibi “ortak alan” olarak nitelendirilen yerlere güvenlik kamerası yerleştirmeye belli şartlarla izin veriyordu. Bu şartlar da ilanlara evde kameranın olduğunu eklemek ve kameraları kolayca görünen yerlere koymaktı. Tabii ki banyo ve yatak odası gibi yerlere kamera yerleştirmek yasaktı. Bugünkü karar ise evlerin içine hiçbir şekilde kamera koyulamayacağını gösterdi.

30 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek, evin dışına güvenlik kamerası koymak ise bazı şartlar sağlanırsa serbest olacak

Airbnb, paylaştığı açıklamada misafirlerin “mahremiyetine öncelik verme” amacıyla böyle bir hamle yapıldığını söylüyor. Uygulamanın kullanılabildiği tüm ülkelerde geçerli olacak yeni kural, 30 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarih sonrası kamera koyanlar şikâyet edilebilecek ve sonrasında Airbnb tarafından inceleme yapılacak. Devamında ise ilan kaldırma veya hesabı silme gibi aksiyonlar alınabilecek.

Yeni politikalar, evin dışına kamera koyulmasına izin vermeye devam ediyor ancak bunlar için de yeni kurallar getiriyor. Buna göre ev sahipleri, ilanlarda dışarıda kamera olduğunu ve bu cihazların nerede olduğunu belirtmek zorunda olacak. Tabii ki dışarıya koyulan ve içeriyi gözetleyen kameralara da izin verilmeyecek. Ayrıca “mahremiyet alanı” olarak sayılabilecek belli dış mekânlarda da kamera yasak olacak. Bunlara “sauna veya açık hava duşu” gibi yerler örnek veriliyor.

Airbnb’nin bu hamlesi, son zamanlarda farklı ülkelerdeki konukların şikâyetlerinin ardından geliyor. Birçok kişi, evlerde gizlenmiş kameralar bulduklarını iddia ediyordu. Ev içindeki kameralar tamamen yasaklansa da kural değişikliğinin bu tarz gizli kameralarının önüne geçip geçmeyeceğini bilemiyoruz.