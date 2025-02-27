İnternet, artık günümüz dünyasının vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Onsuz bir hayat nasıl olurdu, düşünmek bile istemiyoruz.

Peki âdeta elimiz, ayağımız olan bu internetin aslında nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Üstelik ortaya çıkışı hiç de sosyal bir ağ gereksinimi ile olmamıştı.

Tam aksine, askeri amaçlarla kurulan ARPANET, nasıl oldu da şu anki internetin temellerini attı?

ARPANET, (Advanced Research Projects Agency Network), internetin atası olarak kabul ediliyor.

1960'lı yılların sonunda ABD’de geliştirilen ARPANET'in kuruluş süreci, Soğuk Savaş döneminde, askeri ve akademik araştırmaların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla başlamıştı.

1957’de Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1 adlı ilk yapay uydusunu uzaya göndermesi, ABD’yi büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Bu gelişmeye karşılık ABD, 1958’de, teknolojik alandaki üstünlüğünü korumak ve Sovyetler Birliği ile olan rekabetinde geri kalmamak için Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı (ARPA- Advanced Research Projects Agency) adlı kurumu kurdu.

ARPANET’in amacı, özellikle askeri ve bilimsel araştırmalarda en ileri teknolojileri geliştirmekti.

1960’larda bilgisayarlar, genellikle büyük ve merkezi sistemler olarak çalışıyordu. Ancak bu merkezi yapı, özellikle askeri iletişim açısından büyük bir risk taşıyordu. ABD, olası bir nükleer saldırı durumunda iletişimin tamamen kesilmemesi için bir ağ fikrini geliştirmeye başladı.

Bu dönemde, RAND Corporation'dan Paul Baran, ağların merkezi olmadan çalışabileceği ve farklı düğümler arasında veri paketlerinin yönlendirilerek güvenli bir şekilde iletilebileceği bir sistem geliştirmişti. Bu sistem, günümüzde de kullandığımız paket anahtarlama teknolojisinin temeliydi.

1966’da bilgisayar bilimcisi Lawrence Roberts, paket anahtarlama ile ARPANET'i geliştirmeye başladı.

Roberts ve ekibi, ağ üzerindeki bilgisayarların birbirleriyle nasıl iletişim kuracağını belirlemek için çeşitli protokoller geliştirdi. Özellikle Donald Davies ve Leonard Kleinrock gibi bilim insanlarının paket anahtarlama konusundaki çalışmaları, ARPANET için hatrı sayılır çalışmalardı.

ARPANET'in ilk bağlantısı ise 29 Ekim 1969'da gerçekleştirildi. ABD’deki UCLA, SRI, UCSB ve Utah Üniversitesine ait bilgisayarlar, birbirine bağlandı.

1970'lerin başında ise hızla genişlemişti.

Artık daha fazla üniversite ve araştırma merkezi de bu ağa katıldı. Ancak farklı bilgisayar sistemleri arasında iletişimi standartlaştırmak için yeni bir protokol gerekiyordu. 1973’te Vinton Cerf ve Robert Kahn, günümüzde internetin temelini oluşturan TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) protokolünü geliştirdiler.

Bu protokol, bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını kolaylaştırarak, internetin gelişiminin de önünü açmıştı.

Başta sadece akademik ve askeri amaçla kullanılan bir sistem olarak geliştirilen ARPANET, 1980'lerde özel şirketlerin ve diğer araştırma kurumlarının da yararlandığı bir teknoloji olmayı başardı. Zamanla da yerini, daha büyük ve kapsamlı ağlara bırakarak 1990’da tamamen kapatıldı. İşte internetin evrimi de böyle şekillendi…

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