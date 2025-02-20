İtalya Ekonomik Gelişme Bakanı Adolfo Urso, hükûmet iç iletişimi için Starlink'e rakip bir teknoloji geliştirileceğini açıkladı. Proje, şimdilik tüm detaylarıyla şekillenmiş değil.

Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya hükûmetinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalya Ekonomik Gelişme Bakanı Adolfo Urso tarafından yapılan açıklamaya göre İtalya, SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'e rakip bir sistem geliştirmek için kolları sıvadı. Görünen o ki uydu internet sektörü, yakın gelecekte yeniden şekillecek. Zira birkaç ay önce de Avrupa Birliği, Starlink'e rakip teknoloji için start verdiğini açıklamıştı

Ancak İtalya'nın hayata geçirmek istediği proje, Starlink gibi kamuya açık olmayabilir gibi görünüyor. Zira yapılan açıklamalara göre İtalya'nın uydu internet projesi, en azından ilk aşamada hükûmet içi iletişim için kullanılacak. Aslına bakacak olursak İtalya hükûmeti, bir süre önce iç iletişim için Starlink hizmeti alınabileceğini açıklamıştı. Ancak muhalif kesim, Donald Trump için önemli bir isim olan Elon Musk'ın şirketinin böyle hassas bir durum için tercih edilemeyeceğini savunmuştu. Hâl böyle olunca da İtalya hükûmeti, kendi göbeğini kesmek zorunda kaldı gibi görünüyor.

İtalya'nın Starlink projesine ilişkin detaylar belirsiz

Bakan Adolfo Urso, konuyla ilgili açıklamasında projeyi hangi şirketlerin geliştireceğine ve ne zaman hazır olacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak yapılan açıklama, projenin Starlink kadar geniş kapsamlı olmayacağını gözler önüne seriyor. Yani İtalya, birkaç yıl içerisinde kendi Starlink sistemini hayata geçirmiş olabilir.

İtalya'nın Starlink projesine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.