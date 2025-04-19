Kullanıma sunulan yeni bir araç; spor, dizi ve filmleri içeren eğlence araçlarının programlarını takviminize eklemenizi sağlıyor.

Netflix’in her ay yayınladığı dizi ve filmleri veya izlemek istediğiniz Şampiyonlar Ligi, NBA ve F1 maçlarını kaçırmak istemiyor olabilirsiniz. Eğlence sektörünün tüm bu kargaşasında kaybolmanızı engelleyecek basit bir çözüm olan sync2cal kullanıma sunuldu.

sync2cal, ilgi alanınızı içeren takvimleri toplayan ve bunları kişisel takviminizle senkronize etmenizi sağlayan ücretsiz bir araç. Spor etkinlikleri üzerine dayalı bir araç olsa da artık Netflix'in yayın takvimini de kapsamaya başladı.

sync2al nasıl kullanılır?

İster Google'ın ister Apple'ın takvimini kullanıyor olun, dilediğiniz alandaki program ve içerikleri takviminize eklemek tek tıkla mümkün.

sync2cal.com 'a gidin ve bir hesap oluşturun.

'a gidin ve bir hesap oluşturun. Hesabınıza giriş yapın.

Netflix veya ilgilendiğiniz programın takvimini bulun.

“Sync To Calendar” seçeneğine tıklayın ve adımları takip edin.

Artık haftalık toplantılarınıza ya da doğum günü gibi bilgilere bakarken aynı zamanda o hafta oynanacak maçları ve Netflix’e gelen yeni dizileri ve filmleri de görebileceksiniz.