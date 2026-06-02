Türkiye'nin savunma sanayiindeki en büyük markalarından ASELSAN, A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru oldu. Yapılan açıklamayla birlikte şirket, Türk futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan milli takımın destekçileri arasına katıldı.

Sponsorluk duyurusu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası sürecindeki hazırlıklarının devam ettiği dönemde geldi. ASELSAN, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda milli takıma destek mesajı verirken, iş birliğinin hem spor hem de kamuoyu tarafında dikkat çektiği görüldü.

"Ay-yıldız sahadaysa umut vardır''

ASELSAN'ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ay-yıldız sahadaysa umut vardır, mücadele vardır, gurur vardır. Ana sponsoru olmaktan onur duyduğumuz A Milli Takımımızı kutluyoruz. Tebrikler Bizim Çocuklar" ifadelerine yer verildi.

Şirketin Genel Müdürü Ahmet Akyol da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası yolunda milli takımın yanında olduklarını belirtti. Akyol, "Dünya Kupası yolunda Bizim Çocuklar'la omuz omuza. Ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıracak Milli Takımımıza başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.