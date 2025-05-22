ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un AI Tomorrow Summit 2025'te yaptığı konuşmadan ilhamla: Yapay zekâ artık savaş meydanlarında, denizaltılarda, hava savunma sistemlerinde. Peki bu dönüşüm, Türkiye’nin savunma stratejisinde neyi değiştiriyor?

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un AI Tomorrow Summit 2025’teki konuşması, yapay zekânın artık sadece laboratuvarlarda ya da yazılım firmalarında değil, doğrudan savunma sanayii sistemlerinin merkezinde konumlandığını gösterdi. Akyol’un sözleri sadece teknoloji dünyasına değil, savunma politikalarına da bir yön çiziyor.

Yapay zekâ: savunmanın yeni cephesi

Akyol, yapay zekânın buhar, elektrik ve internet gibi insanlık tarihinin devrimsel dönemlerine bir yenisini eklediğini savunuyor. Ona göre yapay zekâ, insanın karar verme yetisini dahi yeniden tanımlayabilecek güçte bir dönüşüm. ASELSAN, bu dönüşümde sadece kullanıcı değil, üretici ve öncü rolünü üstleniyor.

“İnsanın kast gücünü ortadan kaldıran sanayi devrimi, insanın işlem gücünü alan bilgisayarlardan sonra, insanı insan yapan karar verme gücünü sarsan bir teknolojiyle karşı karşıyayız.”



ASELSANnext: Dönüşümde kurumsal aksiyon

ASELSAN’ın 2024’te başlattığı 'ASELSANnext' dönüşüm programı, yapay zekâyı kurumun hem süreçlerine hem ürünlerine hem de altyapılarına entegre etmeyi amaçlıyor. 40’a yakın alt projeyle desteklenen bu strateji, sadece askeri sistemleri değil, şirketin çalışma kültürünü de yeniden kurguluyor.

Yapay Zekâ Üçgeni: Süreç, Ürün ve Altyapı

Akyol, yapay zekânın üç ana başlık altında etkili olduğunu söylüyor:

Süreçler,

Ürün ve servisler

Altyapı yatırımları



Aselsan, bu üç sac ayağında da aktif olarak yer almakta ve sivil teknolojilerden askeri uygulamalara doğru çift yönlü bir teknoloji transferi gerçekleştirmekte.

“Bugün sadece ürünlerimiz değil, iş yapış şeklimiz de yapay zekâdan etkileniyor. Geleceğin çatışma ve çalışma ortamı birlikte değişiyor.”

Savaş alanında yapay zekanın askeri uygulamaları çoktan başladı

Konuşmasında verdiği örneklerle Akyol, yapay zekânın hava savunma sistemlerinden sonar teknolojilerine, görüntü işleme algoritmalarından güdümlü mühimmatlara kadar ASELSAN ürünlerinde nasıl kullanıldığını detaylıca anlattı. Bu örnekler, teknolojinin artık yalnızca yazılım değil, operasyonel bir aktör olduğunu kanıtlıyor. Bir başka deyişle Türkiye, yapay zekâyı füzeden sonar sistemlerine, hava savunmadan denizaltı tespitine kadar her alanda gerçek zamanlı bir “harekât unsuru” olarak kullanıyor.

Hava savunmada yapay zekâ: Füzeyi değil, geleceği takip etmek

ASELSAN’ın üzerinde çalıştığı ileri düzey hava savunma sistemlerinde yapay zekâ, yalnızca bir hedefin mevcut pozisyonunu takip etmekle kalmıyor. Füzeye yön veren algoritma, hedefin gelecekte hangi pozisyonda olacağını öngörüyor ve mühimmatı doğrudan oraya yönlendiriyor.

“Artık füzeyi değil, füzenin gelecekte ulaşacağı noktayı takip eden sistemlerden söz ediyoruz.”

Bu yaklaşım, klasik “ateş et ve unut” modelinin ötesine geçerek dinamik yönlendirme çağına adım atıldığını gösteriyor. Gerçek zamanlı adaptasyon kabiliyeti sayesinde sistem, hedefin ani manevralarına karşı bile anlık karar alabiliyor. Bu, özellikle hipersonik mühimmatlara karşı savunma açısından devrim niteliğinde.

Sonar sistemlerinde derin öğrenme: Taşı ayırt et, tehdidi tanı

Akyol’un aktardığı bir diğer kritik örnek, su altı savaş teknolojilerinde kullanılıyor. Geleneksel sonar sistemleri, su altında tespit ettikleri cisimleri sadece ses yansımalarıyla anlamlandırabiliyordu. Ancak artık yapay zekâ destekli sonar sistemleri; taş, mercan, denizaltı ya da mayın gibi nesneleri kendiliğinden ayırt edebilecek yetenekle donatılıyor.

“Su altındaki engelin taş mı, denizaltı mı, sabit bir nesne mi olduğunu yapay zekâ destekli sonarlarımız başarıyla ayırt edebiliyor.”

Bu yetenek, özellikle gizli seyir halindeki düşman unsurlarının ayırt edilmesinde büyük avantaj sağlıyor. Sistem, daha önce etiketlenmiş yüzbinlerce ses profilinden beslenerek kendi kararını alabiliyor. Bu da gemi ve denizaltı mürettebatının harekât kararlarını daha hızlı ve daha doğru vermesini mümkün kılıyor.

Görüntü işleme: Dumanı ayıkla, hedefi seç

ASELSAN’ın geliştirdiği görüntü işleme sistemleri artık yalnızca optik hedef belirlemiyor; karmaşık görsel kirlilikleri de filtreleyebiliyor. Akyol’un gösterdiği örneklerden biri, yoğun optik karmaşada gemilerin bıraktığı dumanları ve yanılgı yaratan arka planları ayıkladıktan sonra asıl hedefi netleştiren bir sistemdi.

“Geminin çıkardığı dumanı ayıklayan, hedefi tespit edip sınıflandıran algoritmalar kullanıyoruz.”

Bu gelişme, özellikle yoğun çatışma ortamlarında hedef karıştırma ve yanıltma tekniklerine karşı üstünlük sağlıyor. Düşmanın termal ya da optik karıştırma yapmaya çalıştığı durumlarda sistem, öğretilmiş örüntü tanıma algoritmalarıyla asıl hedefi milisaniyeler içinde ayrıştırabiliyor.

Sürü halinde deniz araçları: otonomiyle taktik algoritmaların buluşması

ASELSAN’ın geliştirdiği insansız deniz araçları olan Marlin ve Albatros sistemleri, deniz ortamında otonom şekilde hareket ederken önlerine çıkan engelleri ayırt ediyor ve kendi taktiksel rotasını belirleyebiliyor. Yapay zekâ artık sadece algılamıyor, aynı zamanda karar alıyor.

“Deniz ortamında sürü şeklinde hareket eden insansız sistemlerimiz, engelleri öğreniyor ve optimum rotayı kendi belirliyor.”

Bu sürü teknolojisi; asimetrik tehditlere, mayınlara veya fiziksel bariyerlere karşı kolektif bir refleks sunuyor. Aynı anda farklı yönlerden yaklaşan tehlikeler karşısında sürü içindeki her araç kendi görevini yeniden tanımlıyor.

Güdümlü mühimmatlarda karar destek: Anı yaşa, anında karar ver

Geleneksel güdümlü mühimmatlar, önceden tanımlanmış algoritmalara göre hareket ederdi. Ancak Akyol’un örneğinde, bu sistemler artık her atışta yeniden öğrenen yapay zekâ modülleriyle çalışıyor. Atıştan önce çevresel faktörleri değerlendiren mühimmat, en optimum vurma noktasını kendi karar algoritmasıyla seçiyor.

“Her seferinde mühimmat, çevre koşullarını değerlendirip ‘nerede bırakmalıyım?’ sorusunu kendi kendine yanıtlayabiliyor.”

Bu teknoloji, özellikle değişken rüzgar, irtifa farkı, termal karışıklık gibi faktörlerin çok olduğu sahalarda mühimmat etkinliğini dramatik şekilde artırıyor.

Elektronik harpte yapay zekâ: Sesin kim olduğunu bilmek

Elektronik harp sistemlerinde yapay zekâ, artık sadece “radyo sinyali” ayırt etmiyor. O sinyalin hangi dile ait olduğunu, hangi konuşmacıya ait olduğunu ve içerdiği mesajın olumlu mu olumsuz mu olduğunu da sınıflandırabiliyor.

“Sinyali tanıyoruz, dili tespit ediyoruz, hatta konuşmacıyı ve mesajın tonunu bile sınıflandırabiliyoruz.”

Bu, bir askeri operasyonda “bilgi üstünlüğü” anlamına geliyor. Radyo trafiğinden lider unsuru tespit edip onun konuşmalarını anında analiz edebilen bu sistem, düşmanın moral seviyesi, stratejik refleksleri ve pozisyonel değişimlerini anlama imkânı sunuyor.

Kapalı ağlarda yapay zeka gerçeği

Akyol’un belirttiğine göre savunma sanayiinin doğası gereği, ASELSAN modellerini açık ağlarda değil, güvenli kapalı devre sistemlerde çalıştırmak zorunda. Bu durum, yapay zekâ uygulamalarının entegrasyonu için farklı mühendislik yaklaşımlarını da beraberinde getiriyor.

"Yüksek güçlü bilgisayarlarımızla, her yeni modeli iç ağa entegre ederek etik ilkelere uygun biçimde uyguluyoruz.”

İçsel verimlilik: 35 milyon dolarlık kazanım

ASELSAN, yapay zekâ temelli süreç otomasyonları sayesinde sadece bir yılda 650 bin saat işçilikten ve 35 milyon dolardan fazla verimlilik elde ettiğini açıkladı. Bu verimlilik, teknolojinin insan kaynaklarıyla olan etkileşimini de yeniden tanımlıyor.

Sivil Teknolojiden Savunmaya: Ters Akış Başladı

Akyol’un altını çizdiği önemli konulardan biri de sivil teknolojilerden savunma sanayiine doğru gerçekleşen teknoloji akışı. Eskiden askeri teknolojilerin sivilleşmesi konuşulurken, bugün yapay zekâ örneğinde olduğu gibi sivil gelişmelerin askeri sistemlere aktarılması yaygınlaşıyor.

“Artık sivil teknolojilerden askeriye teknoloji transferi yapıyoruz. Bu da dönüşümün yönünü gösteriyor."

Genç Kadrolar ve Yetenek Çekimi

ASELSAN’ın genç ve yetkin kadrosu, dönüşümün temel taşlarından biri olarak konumlanıyor. Yapay zekâya uyumlu kurum kültürü sayesinde, yurt dışından Türkiye’ye mühendis geri dönüşü artmış durumda. Bu da teknolojik cazibenin sınırları aştığını gösteriyor.

“İlk defa yurt dışından geri dönen mühendis sayımız, yurt dışına gidenleri geçti.”

İnsan Kaynağında Sessiz Bir Dönüşüm: Yapay Zeka Tercihi Belirliyor

Ahmet Akyol’un aktardığı bir anekdot, savunma sanayii gibi yüksek güvenlikli alanlarda iletişimin bile stratejik yönetilmesi gerektiğini gösteriyor. Akyol, ASELSAN’ın gizlilik gereği iş ilanlarında doğrudan “yapay zeka” ifadesini kullanamadıklarını, bu yüzden bir adayın başvuru esnasında ilk etapta tereddüt ettiğini, ancak mülakat sırasında ASELSAN’ın YZ yatırımlarını öğrenince pozisyonu kabul ettiğini anlattı. Bu örnek, modern mühendislik yeteneklerinin yalnızca maaş ya da pozisyon değil, üretim kültürü tarafından da etkilendiğini ortaya koyuyor.

"Bu işleri yapmayan şirketlerin sadece verimlilik kaybı değil, iyi insan bulması da artık mümkün olmayacak. Genç kuşak her yerde yapay zekayı görmek istiyor."

Bu anekdot yalnızca bir işe alım detayı değil; Z kuşağı mühendislerin karar alma mekanizmalarını kökten etkileyen yeni bir gerçekliğin altını çiziyor: Çalışılacak şirketin YZ adaptasyonu, bir yetenek çekim faktörü haline geldi.

Eskiden şirketler, prestijli projeler ya da AR-GE olanaklarıyla öne çıkardı. Bugün ise çalışanlar daha baştan şunu sorguluyor:

“Bu kurum, geleceğin teknolojilerinde nerede duruyor? Ben burada sadece bir mühendis mi olacağım, yoksa geleceği birlikte mi şekillendireceğiz?”

ASELSAN örneğinde gördüğümüz gibi bu soru yalnızca içerik değil, şirketin dışarıya ne kadarını yansıttığıyla da doğrudan ilişkili. Görünmeyen vizyon, kimi zaman potansiyel yeteneği kaçırabilir. Bu yüzden Akyol’un “YZ projelerini gizlilik gereği ilanlarda anlatamıyoruz ama adaylarımızı mülakatta dönüştürebiliyoruz” ifadesi, sadece işe alım değil, kurumsal stratejinin iletişim evrimi açısından da dikkatle analiz edilmesi gereken bir detay.

Sonuç: Savunmada Nesne Değil, Özne Olmak

Akyol’un konuşmasının belki de en çarpıcı yanı, Aselsan’ın savunma sanayiinde bir nesne değil, özne olma vizyonunu taşımasıydı. Yapay zekânın sadece teknoloji değil, strateji meselesi olduğu bu dönemde, Türkiye’nin küresel arenada oyun kurucu olmak için attığı adımlar dikkatle takip edilmeli.