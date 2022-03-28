Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Zammının Tarihi Açıklandı

Bir süredir gündemde olan asgari ücret zammının ne zaman geleceği belli oldu. Bununla birlikte emekli maaşlarına ne zaman zam geleceği de açıklandı.

Malumunuz, Türkiye son derece zorlu bir ekonomik süreçten geçiyor. Öyle ki temel gıda ihtiyaçları, akaryakıt fiyatları ve faturalara gelen zamlar sebebiyle asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zammın pek bir yardımı dokunmuyor. Hal böyle olunca da yakın zaman içerisinde asgari ücrete bir zam daha yapılıp yapılmayacağı sorusu bir süredir etrafta dolaşıyor.

Bundan bir hafta öncesinde Haziran ayında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e yöneltilmiş; şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Bilgin, asgari ücretin gözden geçirilmesinin sadece olağanüstü bir durum yaşanması halinde mümkün olabileceğini ifade etmişti. Ancak MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Bilgin’in söylediklerinin aksine asgari ücret zammının beklenenden çok daha önce geleceğini açıkladı.

Asgari ücrete ve emekli maaşına ne zaman zam geleceği açıklandı

Konuya dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu kaydeden Sancaklı, önümüzdeki Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam geleceğini bildirdi.

Konuya dair Sancaklı, “İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75’ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir” ifadelerini kullandı.