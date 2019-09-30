Bir Spor Markasının Reklam Panosunda Porno Yayınlandı

Asics'in dünyadaki en iyi mağazalarından bir tanesi olarak bilinen Yeni Zelanda'daki bir şubesinde, 9 saat boyunca porno yayını yapıldı. Olaya bilgisayar korsanlarının neden olduğunu söyleyen yetkililer, porno yayınına maruz kalan herkesten özür dilediklerini ve gerekli çalışmaları başlattıklarını açıkladılar.

Popüler bir spor malzemesi üretim şirketi olan Asics'in Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde bulunan bir mağazasında yer alan reklam panosunda, tam dokuz saat boyunca porno yayını yapıldı. Şirketin en iyi şubesi olarak bilinen bir şubesinde böyle bir olayın yaşanmış olması, Yeni Zelanda'nın gündemine oturdu.

Edinilen bilgilere göre reklam panosunda 9 saat boyunca yayınlanan porno, çalışanların şubeyi açmak için gelmeleriyle birlikte ortaya çıktı. Japon firma Asics tarafından yapılan açıklamalarda porno yayınını kendilerinin yapmadığı, bilgisayar korsanlarının sisteme girmeleri nedeniyle böyle bir olayın yaşandığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Asics yetkilileri, böyle bir durumun bir daha yaşanmaması için çevrimiçi sistemlerin ve donanımların güvenlikleri konusunda çalışmalar başlatıldığı, yapılacak çalışmaların ardından bir daha böyle bir saldırının yapılamayacağı ifade edildi. Asics, porno yayına maruz kalan herkesten özür dilediklerini söyledi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre porno yayını, gece saatlerinde başlatıldı ve ertesi gün mağaza çalışanları gelene kadar devam etti. Bir görgü tanığı, mağazanın önünden geçerken porno yayınını gördüğünü, emin olamayıp bir daha baktığını ve bu durumun yanında olan çocuğu için fazlasıyla rahatsız verici olduğunu söyledi.

Yaşanan o anlar, bazı Yeni Zelandalılar tarafından da kamerayla kaydedildi. İşte o anlar: