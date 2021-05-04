Netflix platformunda geçen sene yayınlandığı andan itibaren büyük ses getiren Aşk 101 ikinci sezonuyla tekrardan gündeme oturacak gibi duruyor. Herkesin merak ettiği ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağı ve yeni sezon hakkında tüyoları bu yazımızda bulabilirsiniz.

Netflix’in Türk dizi projelerinden biri olan Aşk 101 geçen sene adından fazlasıyla söz ettirmişti. Yayınlandıktan sonra herkes tarafından beğenilen dizi hızlı bir şekilde Türkiye'de ve hatta yurtdışında popüler bir hale geldi. Bu ilgiye karşılık dizinin 2. sezonu da kısa bir sürede çekileceği belirtildi.

Herkesin aklında bir soru; peki Aşk 101 2.sezon ne zaman gelecek? İlk sezonun yayınlanmasının üzerinden uzun bir süre geçtiği için insanlar son zamanda bu soruyu sıkça sorar oldu. Ayrıca 2. sezonun nasıl olacağını merak edenler de sayıca fazla. Biz de bu kafalardaki soruları ve karmaşıklıkları en aza indirmek amacıyla sizler için bu yazıyı yazdık. Önce ilk sezonda neler olmuştu onları hatırlayalım.

Başlamadan önce: Aşk 101'in ilk sezonunda neler yaşanmıştı?

Aşk 101 geçen sene Netflix platformunda yayınlanan bir gençlik dizisidir. 8 bölümden oluşan bu dizi; gençlik dizisi olmasının yanı sıra, komik sahneleriyle birçok insanı da güldürmeyi başarmıştı. Adından dolayı konusunu kolay bir şekilde gözler önüne serse de Aşk 101 için yalnızca bir aşk dizisi denemez. Konusundan dolayı birçok insanın ilgisini çekmişti bu yüzden sadece gençlere değil herkese hitap edebilecek bir dizi olduğu söylenebilir.

İlk sezonda neler olduğunu kısa bir şekilde özetleyecek olursak; Aşk 101, 1998 yılında geçen ve günümüze dek uzanan bir konuya hayat vermektedir. 5 tane öğrencinin okulu birbirine katması ve bunun sonucunda okuldan atılmamak için tek umutları olan sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak için plan yapmasıdır.

Yaptıkları plan sayesinde bu 5 asi genç hem arkadaşlığı hem de aşkı tadacaktır. Beraber zaman geçirdikçe birbirleri hakkında önyargılı davrandıklarını fark edeceklerdir. Her karakterin kendilerine ait gizledikleri bir dünyası da var. Ayrıca, birçok ortak özellikleri olduğunu ve beraberken güçlü hissettiklerini de anlayacaklardır.

Herkesin akıllarına kazınan ve eleştirilerin odağı olan o "özür dileme" sahnesi:

Dizinin 8 bölümlük ilk sezonu 24 Nisan tarihinde Netflixte yayınlandı. Aşk 101’in çekimleri İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir lisede oldu. Her bölümüyle izleyicilerinde güzel bir etki bırakmasının yanı sıra herkesin mutlaka hatırlayacağı bir sahne vardı. O sahne de kuşkusuz okulun müdürünün 5 gençten tüm okul önünde kendisinden özür dilemesini istemesidir.

Okul müdürü, bu gençlerin çıkardıkları sorunlar yüzünden okula zarar verdiklerini düşündüğü için bütün öğretmenler ve öğrencilerin önünde herkesten özür dilemesini istiyor ve bunu ellerine özür mektubu yazılı bir kağıt vererek istiyor. Yoksa onları okuldan atmakla tehdit ediyor. Ancak, bu 5 genç kendilerine diretilene göre değil kendi istek ve düşüncelerine göre hareket etmeyi çok iyi biliyor. O yüzden hiçbiri özür dilemiyor aksine birbirlerine destek oluyorlar.

Aşk 101'in ikinci sezonunda da yer alacak oyuncu kadrosu:

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer’in yaptığı bu dizide başrolleri; Kaan Urgancıoğlu (Kemal), Pınar Deniz (Burcu), Alina Boz (Eda), Kubilay Aka (Kerem), İpek Filiz Yazıcı (Işık), Selahattin Paşalı (Osman) ve Mert Yazıcıoğlu (Sinan) paylaşıyor. Dizinin senaryosu ise Meriç Acemi tarafından yazılmıştır.

Genç oyuncuların da dizinin ilgi görmesinde önemli bir katkısı olduğu aşikar. İlginç karakterleri ve başarılı oyunculuklarıyla birçok insanın gönlünde taht kurdular ve bu da diziyi daha da izlenebilir kıldı. Aşk 101’den sonra her bir oyuncu izleyiciden yoğun bir sevgi gördü.

Aşk 101 ikinci sezonda neler anlatacak?

Dizinin başrol oyuncularından Selahattin Paşalı sosyal medyasında yaptığı paylaşımlarla ikinci sezonun tamamlandığını belirtmiş oldu. Aşk 101’in Osmanı yaptığı paylaşımın altına da ‘No sad goodbyes’ notunu düşmeyi de unutmadı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi ve herkes yeni sezonu büyük bir heyecanla ve merakla beklediğini dile getirdi.

Selahattin Paşalı’nın yaptığı paylaşımdan sonra oyuncu arkadaşları da onu yalnız bırakmadı ve sırasıyla paylaşımda bulundular. Ayrıca, Mert Yazıcıoğlu’nun paylaşımı da fazlasıyla beğeni topladı.

Genç karakterlerin büyümüş hallerini kimler oynayacak?

Aşk 101’in yayınlandığı günden itibaren bir diğer merak konusu olan ise genç karakterlerin büyümüş hallerinin kimler tarafından canlandırılacağıdır. İlk sezonun final bölümünde iki karakterin büyümüş hallerini kimler tarafından oynanacağını öğrendik. Eda’nın büyümüş halini Bade İşçil, Işık’ın günümüzdeki halini ise Tuğba Ünsal canlandıracaktır.

Henüz diğer karakterlerle ilgili kesin bir bilgi olmamasından dolayı kimlerin rol alacağı bilinmemekte. Buna rağmen, izleyiciler bu konuyla alakalı tahminlerde bulunmaktan kendini alıkoyamıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kadroya katılacak yeni isimler kimler olacak?

Aşk 101 ikinci sezon ne zaman yayınlanacak?

Akıllarda dolanan, dizinin hayranları ve birçok kişi tarafından merak edilen bu sorunun cevabı maalesef henüz belli değil ancak yeni sezonun fragmanı için çalışmaların hız kazandığı dile getirilebilir. İlk sezonu Haziran 2019’da çekilmeye başlamıştı. Yaklaşık 7 ay kadar süren setten sonra izleyicileriyle ilk kez Nisan 2020’de buluştu.

Aşk 101’in 2. sezonunun yayınlanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama olmamasına rağmen 2. sezon çekimlerinin tamamlanmasıyla beraber yayınlanacağı tarihin yaklaştığını düşünen bir sürü izleyici var. Ayrıca ilk sezonunun geçtiğimiz Nisan'da yayınlanmasından dolayı izleyicilerin büyük bir çoğunluğu dizinin 2. sezonunun Nisan veya Mayıs gibi yayınlanmasını bekliyor.

Sizlere bu yazımızda Aşk 101’in hem ilk sezonunu hatırlatmak istedik hem de akıllardaki soru işaretlerini biraz olsun gidebilmeyi istedik. 2. sezonun yakın bir zamanda yayınlanacağı düşünülmekte. Umarız ki bütün sorularınızı cevaplamış ve keyifli bir okuma olmuştur. Aşk 101 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Bu ve bunun gibi birçok içeriği merak ediyorsanız Webteknoyu takipte olmanız yeterli olacaktır.