Aslan, Zebra ve Kaplan Gibi Hayvanlardan Yapay Et Üretiecek

ABD'li yapay et şirketi Primeval Foods, laboratuvarda zebra, aslan, kaplan ve daha birçok vahşi hayvan tadında yapay et üretip satacağını duyurdu. Şimdiden bazı restoranlarla anlaştığını aktaran şirket, bu etlerin yemekseverlere eşsiz bir tat deneyimi sunacağını açıklamalarında belirtti.

Hayvansal gıdaların üretiminin karbon izinin yüksekliği ve canlıların öldürülmesi gibi sebeplerden dolayı geliştirilen alternatif yöntemler son yıllarda oldukça popülerleşmeye başlamış durumda. Laboratuvar ortamlarında üretilen yapay etler de bu alternatiflerden birisi. Modern bilimin bir mucizesi olarak nitelendirilen ve hayvanlardan hücre alınmasıyla canlılara zarar vermeden laboratuvarlarda yetiştirilen bu etlerin büyük çevre dostu etkilere sahip olabileceği düşünülüyor.

Şimdi de yapay et üretimi yapan bir girişimden bu konu hakkında ilginç açıklamalar geldi. Laboratuvarda et üretmeyi kendine amaç edinen ‘Primeval Foods’ ismine sahip olan bu şirket; zebra, aslan, fil ve kaplan gibi birçok türün dahil olduğu egzotik etleri piyasaya sürmeyi planlıyor.

Restoranlarla anlaşıldı bile

Açıklamalara göre Primeval Foods, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan veya bu tehlikeyle karşılaşabilecek hayvanları öldürmek yerine bu canlılardan alınan hücreler yoluyla yapay etler geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu etlerin, gastronomik deneyimleri farklı bir seviyeye taşıyacağı ve yemek yemeyi sevenleri mutlu edebileceği ifade ediliyor.

Hatta gelen haberler, şirketin şimdiden bu etleri denemek ve satmak için Londra’da birkaç restoran ile anlaştığını bile gösteriyor. Şirket yetkilileri de yaptığı açıklamalarda, laboratuvar ortamında yetiştirilen etlerin, doğaya ve hayvanlara zarar vermeden et üretilmesine izin verdiğini aktarıyor ve şunları söylüyor: “En sağlıklı vahşi hayvanlardan küçük bir doku örneği seçiyoruz. Bu sırada bu canlılar hayatlarının tadını çıkarmaya devam ediyor.”

Ek olarak büyük kedi türlerinin eşsiz amino asit ve proteinlere, fillerin ise yağlı kas dokularına sahip olduğu; bu sebeple de yapay etlerin tüketicilere güzel tatlar sunabileceği aktarılıyor. Şirketin kurucularından Yılmaz Bora da yaptığı açıklamalarda, “Şu an Sibirya kaplanı, leopar, panter, bengal kaplanı, beyaz aslan ve zebra gibi hayvanlar üzerinde çalışıyoruz” ifadelerine yer veriyor. Bu da gelecekte; ‘zebra suşi’, 'fil burger', ‘kaplan bifteği’ ve ‘aslan dürüm’ gibi ilginç yemeklerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Peki, sizin yapay etler hakkındaki fikirleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.