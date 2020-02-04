Eski Vine Fenomeni Aslı Bekiroğlu’ndan Açıklama Geldi

Geçtiğimiz günlerde internete özel fotoğrafları sızdırılan oyuncu ve sosyal medya fenomeni Aslı Bekiroğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. Siber zorbalığa maruz kalan Bekiroğlu, fotoğrafları yayan ve fotoğrafların yayılmasına alet olanlar hakkında hukuki girişimlere başladığı belirtti.

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu ve erkek arkadaşına ait olduğu öne sürülen bazı özel fotoğraflar internette paylaşılmış ve sosyal medyada bir hayli konuşulmuştu. Siber zorbalığa birebir örnek teşkil eden olay, geçtiğimiz hafta sonu boyunca sosyal medyanın bir numaralı gündemi olmuştu.

Konu sosyal medya konuşmaya devam edilirken Aslı Bekiroğlu, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Bekiroğlu, “Sosyal medyada fotoğraflarımı ve adımı karıştırarak bir takım çirkin yayın kurgulayanlar, yayanlar ve buna bilerek ya da bilmeyerek alet olup paylaşanlar hakkında nöbetçi savcılık ve ilgili emniyet kanalıyla gerekli hukuki girişimleri başlattım” dedi.

Aslı Bekiroğlu'nun konuyla ilgili olarak yaptığı son paylaşım

"Hakkımda hakarette bulunan, kişilik haklarıma zarar veren, yayan, paylaşan tüm sayfalar ve kişiler tespit edilmiş ve hepsiyle ilgili yasal süreç başlamıştır. Hepimize nasıl dava açacak diye düşünmeyin, açtım. Mahkemenin başka işi mi yok diye düşünmeyin. Bu büyük bir suç, bir tecavüz ve adalette benden yana. Bu süreçte yanımda olan herkese binlerce kez teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde ayaktayım."

Ünlü oyuncu, kötü niyetli paylaşımların yayılmasını sağlayan kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağını da açıklamasında paylaştı. Basına ve kamuoyuna çağrı yapan Bekiroğlu, kötü niyetli paylaşımlara prim verilmemesi istedi.

Aslı Bekiroğlu’nun yaptığı açıklamanın ardından Selin Şekerci ve Hayal Köseoğlu gibi kadın oyuncular, Bekiroğlu’nun maruz kaldığı siber zorbalığa karşı tepki gösterdiler. Kadın oyuncular, Aslı Bekiroğlu’na desteklerini belirten mesajlar paylaştılar.