SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın gündeme getirdiği, deha belirtisi olarak da kabul edilen asperger sendromuna sahip pek çok kişi bulunuyor. Bu sendroma sahip olan ünlü isimlerin sayısı da hiç az değil. Bu içeriğimizdeyse asperger sendromuna sahip 10 ünlü isme bakacağız.

Elon Musk'ın gündeme getirdiği asperger sendromu ya da asperger bozukluğu, otistik spektrum bozuklukları arasında yer alan bir nörogelişim farklılığıdır. Bu sendroma sahip olan kişilerde sosyal etkileşim zor ve sınırlı olabilir ancak bu olguyu diğer otistik spektrum bozukluklarından ayıran farklardan biri, dil ve bilişsel gelişimde genel bir gecikme olmamasıdır.

Sendroma adını veren Avusturyalı çocuk doktoru Hans Asperger, 1944 yılında bu tanımı sözel olmayan iletişim becerilerinde sorunlar yaşayan, yaşıtlarıyla duygudaşlık kuramayan ve sakar çocukları tanımlamak için kullanmıştır. Halk arasında deha belirtisi olarak da kabul edilen asperger sendromuna sahip çok sayıda ünlü bulunuyor. Bu içeriğimizdeyse asperger sendromuna sahip olan ünlü isimlerden bazılarına bakacağız.

Isaac Asimov (Yazar)

Dan Akroyd (Yazar-Aktör)

Sir Anthony Hopkins (Aktör)

Satoshi Tajiri (Pokemon'un yaratıcısı)

Sir Isaac Newton (Bilim insanı)

Greta Thunberg (Aktivist)

Charles Richter (Bilim insanı)

Julian Assange (WikiLeaks kurucusu)

Jessica-Jane Applegate (Yüzücü)

Guy Martin (Motosiklet yarışçısı)