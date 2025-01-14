Assassin's Creed Shadows'un ertelenmesinin ardından ilk DLC paketiyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. Yeni içerikler ve özellikler hakkında ipuçları paylaşıldı.

Assassin's Creed Shadows, çıkmadan önce ilk DLC'siyle ilgili sızıntılarla gündemde. Oyun henüz resmi olarak piyasaya sürülmeden, genişleme paketinin detayları sızdı. İlk DLC'nin adı ve içeriği hakkında bilgiler, bir Steam güncellemesi üzerinden ortaya çıktı.

Assassin's Creed Shadows'un ilk DLC paketi "Claws of Awaji"nin detayları sızdı. Ubisoft, oyunun ertelenmesinin ardından ilk genişleme paketine dair bazı bilgileri gizli bir şekilde paylaştı. Oyunun ilk genişleme paketine dair çeşitli detaylar ortaya çıktı.

Claws of Awaji'nin detayları

Oyunun ilk genişleme paketi "Claws of Awaji" adıyla karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Bu DLC oyunculara 10 saatlik ek içerik sunacak ve yeni bir keşfedilebilir alanın yanı sıra "Bō" adı verilen yeni bir silah türünü de içerecek. Ancak söz konusu güncelleme şu anda Steam sayfasından kaldırıldığı için kesin bilgiler bulunmuyor. Serinin en yeni oyunu için beklentiler oldukça yüksek. Oyunda, her biri kendine özgü becerilere sahip iki farklı karakter bulunacak.

Bazı oyuncular, "Claws of Awaji" adlı DLC'nin, ön sipariş verenlere sunulması beklenen ücretsiz içerik olabileceğini düşünüyor. Ubisoft, geçtiğimiz hafta Assassin's Creed Shadows'un çıkış tarihini 14 Şubat'tan 20 Mart'a erteledi. Yapılan bu ertelemenin, oyuncu geri bildirimlerini dikkate alarak daha kaliteli bir deneyim sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Assassin's Creed Shadows'un çıkışı, geçtiğimiz aylarda bir kez daha ertelendi. İlk olarak Kasım 2024'te çıkması planlanan oyun, şimdi 2025 yılına kadar bekleyecek.