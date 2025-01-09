Ubisoft'un sevilen serisinin yeni oyunu, şirketin bulunduğu çalkantılı dönemde bir kez daha ertelendi.

Ubisoft’un akıbeti artık yılan hikâyesine dönen Japonya'da geçen yeni Assassin's Creed oyunu Assassin’s Creed Shadows bir kez daha ertelendi.

İlk olarak 14 Şubat’ta piyasaya sürülmesi planlanan oyunun bu erteleme ile yeni çıkış tarihi 20 Mart oldu. Ubisoft’un geçtiğimiz Mayıs ayında duyurduğu Assassin’s Creed Shadows, geliştirme sürecinde birçok zorlukla karşılaştı.

Assassin's Creed Shadows, 20 Mart'a ertelendi

Özellikle Star Wars Outlaws’ın beklentilerin altında kalan çıkışı sonrası Assassin's Creed Shadows’un çıkışı Kasım 2024’ten Şubat 2025’e ertelenmişti. Şimdi ise bu süre bir ay daha uzatıldı. Ubisoft, yaptığı açıklamada yeni erteleme kararının oyunun kalitesini artırma ve oyuncu deneyimini iyileştirme amacı ile alındığını belirtti

Assassin’s Creed Shadows'u bekleyen asıl tehlike ise yeni çıkış tarihinin oldukça yoğun bir döneme denk geliyor olması. 20 Mart tarihi Sid Meier’s Civilization VII, Avowed ve Monster Hunter Wilds gibi büyük yapımların da piyasaya sürüleceği tarihe tekabül ediyor.

Assassin’s Creed Shadows, 20 Mart’ta PC, PS5 ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürülecek. Ubisoft’un bu ek süreyi nasıl değerlendireceğini ise yine aynı tarihte oyunu deneyimlediğimizde öğrenebileceğiz.