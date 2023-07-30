Assassin’s Creed Mirage’ı bir “tamamlayıcı” olarak bitirmek isterseniz bunun 25-30 saat, “yok ben sadece ana görevleri yapacağım” diyorsanız 20 saat sürdüğü öğrenildi.

Assassin’s Creed’in 1 yıldır pazarlanan ve önümüzdeki sonbaharda sonunda çıkış yapacak olan yeni oyunu Mirage, bizleri Bağdatlı genç suikastçı Basim’in hikâyesiyle buluşturacak. Oyunun ilk duyurulduğu sıralarda geliştiriciler tarafından gelen bilgiler arasında oyunun eski AC oyunlarının ruhunu taşıyacağı, ancak başta bir Valhalla DLC’si olarak geliştirilmesinden ötürü bunun bir ana oyun değil, geçiş oyunu uzunluğunda olacağını söylemişlerdi.

Bu sözlerinin de arkasında durmuşlar. Ubisoft’un baş yapımcılarından Fabian Salomon, yaptığı açıklamada Assassin’s Creed Mirage’ın 25-30 saat süreceğini söyledi. Aslında uzun geliyor değil mi? Olay tam olarak öyle değil.

Mirage, eğer bir “tamamlayıcı” iseniz 25-30 saat sürüyor, yani her yan görevi ve etkinliği yapmanız gerek

Eğer tamamlayıcı değil iseniz oyunun süresi ortalama 20 saat sürüyormuş. Bundan 10 yıl kadar önceye gittiğimizde bu, bu tarz hikâyeli oyunlar için normal bir süreydi. Ancak Assassin’s Creed Origins ile bildiğiniz gibi seri daha çok bir RYO’ya dönüşmüş ve “tamamlayıcı” süreleri 140 saati (Valhalla) bulmuştu.

Dolayısıyla onların ardından böyle bir süre kısa gelebilir. Ancak 120 saatlik oyun süresinin tamamının oyuncuları tatmin etmediği bir gerçek. 120 saat boş dolanmaktansa 20 saati dolu dolu geçirmek birçok oyuncunun yeni oyunlarda aradığı bir özellik.

Assassin’s Creed Mirage her ne kadar Ubisoft tarafından bir ara oyun olarak değerlendirilse de serinin hayranları için gerek serinin köklerine dönüş gerekse oynanış süresi bakımından heyecanla ve iştahla beklediği bir oyun. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.