Yeni Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Shadows'un siyahi bir samuray içermesi özellikle Japon oyunculardan tepki çekmişti. Konuya ilişkin Ubisoft'tan açıklama geldi.

Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu Assassin’s Creed Shadows, 15 Kasım tarihinde çıkış yapacak. Japonya’da geçecek yapım, siyahi samuray Yasuke ve kadın shinobi Naoe’yi kontrol etmemizi sağlayacaktı. Ancak siyahi bir samurayın kullanılması, dünya çapından oyunseverlerden tepki çekmişti.

Konu hakkında tartışmalar devam ederken Ubisoft tarafından açıklama geldi. Oyun devi, Japonya’daki oyunculara yönelik yaptığı açıklamada özür diledi.

Oyundaki bazı ögeler nedeniyle Japonya’daki oyunculardan özür dilendi

Geliştirici ekip, hem Japonca hem de İngilizce olarak sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada oyunda yer alan bazı elementlerin Japon topluluğunda endişe oluşturduğunun farkında olduklarını, bu yüzden özür dilediklerini ifade etti.

Şirketin açıklamayı tam olarak neye yönelik olduğunu detaylandırmıyor, sadece oyundaki bazı ögeler olduğunu söylüyor. Ancak Yasuke’ye yönelik olduğunu tahmin etmek zor değil. Zaten bir bölümünde ondan bahsedilmesi de bu yüzden. Muhtemelen tarihî bir karakter siyahi samuray Yasuke’nin kullanımı nedeniyle tepki çekmesi nedeniyle yapıldı. Hatta Japonya’da bu yüzden oyunun iptal edilmesi nedeniyle binlerce imza toplandığını bile görmüştük.

Açıklamada bunun yanı sıra Ubisoft’un “gerçeklik” konusuna özen gösterdiği vurgulandı. Ancak Assassin’s Creed oyunlarının “kurgu” olduğunun da altı çizildi. Hiçbir zaman tarihî karakterlerin gerçekçi temsillerini sunma niyetleri olmadığını da eklediler. Şirketin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Ubisoft tarafından yapılan açıklama:

“Değerli Japon topluluğumuza Assassin's Creed Shadows geliştirme ekibinden bir mesaj.

Öncelikle neredeyse 20 yıllık bir geçmişe sahip olan Assassin's Creed serisine verdiğiniz destek için teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Bu süre zarfında, Üçüncü Haçlı Seferi sırasındaki bir suikastçıdan, 9. yüzyıl İngiltere'sindeki bir Viking'e ve daha fazlasına kadar çeşitli ortamları, zaman dilimlerini ve karakterleri keşfettik. Ekibimizin çoğu için feodal Japonya'da geçen bir Assassin's Creed oyunu yaratmak uzun zamandır arzulanan bir hayaldi.

Assassin's Creed Shadows'un duyurulmasından bu yana pek çok olumlu tepkinin yanı sıra siz Japon oyuncularımızdan da bazı eleştiriler aldık. Tarihe olan tutkunuzu paylaşıyor ve zengin mirasınızın tarihi ve kültürel bütünlüğüne gösterdiğiniz özene derin saygı duyuyoruz. Niyetimizi ve kararlarımızı açıklığa kavuşturmak için birkaç noktaya değinmek istiyoruz:

Feodal Japonya'nın kapsayıcı ve saygılı bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için önemli çaba gösterdik. Ancak amacımız hiçbir zaman Assassin's Creed Shadows da dahil olmak üzere oyunlarımızdan hiçbirini tarihin veya tarihî karakterlerin gerçek temsilleri olarak sunmak olmadı. Bunun yerine merak uyandırmayı ve oyuncuları ilham aldığımız tarihi mekanları keşfetmeye ve bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Assassin's Creed Shadows her şeyden önce Feodal Japonya'da geçen ilgi çekici, tarihi bir kurguyu anlatan eğlenceli bir video oyunu olarak tasarlandı.

Ekibimiz, yaratıcı seçimlerimizi bilgilendirmek için Ubisoft Japonya'daki harici danışmanlar, tarihçiler, araştırmacılar ve diğer ekiplerle kapsamlı bir şekilde iş birliği yaptı. Bu sürekli çabalara rağmen, tanıtım materyallerimizdeki bazı unsurların Japon toplumunda endişeye yol açtığını kabul ediyoruz. Bu nedenle içtenlikle özür dileriz. Şu ana kadar sunulan tüm oyun görüntüleri geliştirme aşamasındadır ve oyun, lansmana kadar gelişmeye devam edecektir. Aldığımız yapıcı eleştirilere dayanarak, bu oyunu sizin ellerinize ve ötesine teslim edene kadar çabalarımıza devam edeceğiz.

Ayrıca, geliştirme süreci boyunca pek çok kişiye danışmış olsak da yaratıcı ekiplerin oyun ve eğlence adına aldığı kararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmadıklarını da açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bu nedenle gerek iç gerekse dış ortaklarımıza yönelik herhangi bir eleştirinin yapılmamasını saygıyla rica ederiz.

Yaptığımız her şeyde orijinallik için çabalasak da Assassin's Creed oyunları gerçek tarihi olaylardan ve figürlerden ilham alan kurgu eserlerdir. Seri, başlangıcından itibaren yaratıcı lisansı almış ve ilgi çekici ve sürükleyici deneyimler yaratmak için fantezi unsurlarını bir araya getirmiştir. Yasuke'nin oyunumuzdaki temsili bunun bir örneğidir. Eşsiz ve gizemli yaşamı, onu arka planda feodal Japonya'nın yer aldığı bir Assassin's Creed hikâyesi anlatmak için ideal bir aday haline getirdi. Yasuke, Assassin's Creed Shadows'da bir samuray olarak tasvir edilse de bunun bir tartışma ve tartışma konusu olduğunu kabul ediyoruz. Bunu hikâyemize dikkatlice yerleştirdik ve oyunda aynı derecede önemli olan diğer baş karakterimiz Japon shinobi Naoe ile ikili kahramanlarımız oyunculara farklı oynanış tarzları sunuyor.

Geri bildiriminize büyük değer veriyoruz ve düşüncelerinizi saygılı bir şekilde paylaşmaya devam etmenizi istiyoruz. Herkesin beklentilerini karşılamanın çok zor olduğunu anlıyor olsak da Assassin's Creed Shadows 15 Kasım'da çıktığında Japonya'daki ve dünya çapındaki oyuncuların bu oyuna gösterdiğimiz bağlılığı, çabayı ve tutkuyu takdir edeceklerini içtenlikle umuyoruz.”

Açıklama oyunseverleri pek mutlu etmedi:

Ubisoft tarafından yapılan bu açıklama da pek olumlu dönüşler almadı. Öyle ki birçok kişi, şirketin açıklamasını "anlamsız" olarak nitelendirdi. Kullanıcılar, açıklamanın başında özür dilendiği, ancak devamında yapımın "kurgu" olduğu vurgulandığı ve bu yaklaşımın kabul edilmesi gerektiğinin yazdığını ifade ettiler. Yani çoğu Japon oyuncu tepki koymaya devam etti. Hâlâ ülkede iptal edilmesini isteyenlerin de sayısı bir hayli fazla. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.