Assassin's Creed Shadows'ta çok az oyuncunun bulabildiği "Bakaneko" isimli kedinin aslında gerçek hayattan olduğu ortaya çıktı. Sevimli kedi, Ubisoft yöneticilerinden Nik Pantis'e aitti.

Ubisoft'un büyük bir heyecanla beklenen ve geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen yeni Assassin's Creed Shadows, çok ilginç bir olayla gündem oldu. Oyunda gördüğümüz bir kedinin, sıradan bir NPC olmadığı ortaya çıktı. Meğer oyunun geliştiricilerinden bir tanesi, evinde beslediği kediyi oyuna eklemiş.

Assassin's Creed Shadows oynadıysanız denk gelmiş olabilirsiniz. Oyunda, bulunması çok zor olan "Bakaneko" isimli bir kedi yer alıyor. İşte bir hayalet olarak tasarlanan bu kedi, aslında oyunun geliştiricilerinden birine ait. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Nik Pantis'e olan kedi, bu hamleyle ölümsüzleştirilmiş oldu.

Kedinin hayalet olması bir rastlantı değil

Assassin's Creed Shadows'ta yer alan bilgilere göre Bakaneko, oldukça arkadaş canlısı ve ve "ömür boyu bağ kuracak" bir NPC. Üstelik oyuncular da bu NPC'yi çok sevdiler. Ancak burada bilmeniz gereken bir detay daha var. Bakaneko, öylesine bir hayalet değil. Kedinin gerçek hayattaki ismi, hayalet anlamına gelen "Ghost".

Ghost, gerçek hayatta böyle görünüyor:

Assassin's Creed Shadows'un hayalet kedisi, oyuncular arasında şimdiden viral hâle gelmiş durumda. Hatta yaşanan olayı X'te yaptığı bir paylaşımla duyuran Nik Pantis'in takipçileri, Ubisoft yöneticisini kediyi nasıl bulacaklarını sorarak darlamaya başlamış durumdalar. Eğer siz de bu kedinin izini sürmek isterseniz, buradaki bağlantı üzerinden X'teki paylaşıma ulaşabilirsiniz.