Ubisoft'un merakla beklenen yeni Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Shadows'un oynanışına dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Ubisoft, Mart ayına ertelediği Assassin's Creed Shadows'un oynanış dinamiklerine dair birçok yeni detayı oyuncularla paylaştı.

Haritayı keşfetmek artık çok daha meşaketli

Ubisoft’un blog gönderisi aracılığıyla aktardığı detaylara göre oyunda bilgi artık bir ödül niteliği taşıyor. Harita başlangıçta yalnızca temel bölge adlarını ve belirsiz ipuçlarını gösterecek.

Oyuncular, bölgeleri gezdikçe ve yerel simgeleri keşfettikçe harita yavaş yavaş detaylanacak. Ayrıca görev hedeflerinin daha kesin konumlarını belirlemek için gözcülerin yardımından faydalanmak gerekecek.

Senkronizasyon noktaları değişiyor

Assassin’s Creed serisinin ikonik senkronizasyon noktaları da değişiyor. Bu noktalar, artık etraftaki ilgi çekici alanları işaretleyerek oyuncuların haritayı kişiselleştirmesine olanak tanıyacak. Eski dostumuz kartal ise yerini oyuncuların çevreyi manuel olarak keşfetmesine ve stratejik plan yapmasına olanak sağlayan yeni bir sisteme bırakacak.

Oyuna eklenen “kakurega” adlı güvenli evlerde ise oyuncular erzaklarını doldurabilecek, müttefiklerini yönetebilecek, sözleşmeleri kabul edebilecek ve hızlı seyahat yapabilecekler.

Görev takibi ve ipuçları Assassin's Creed Mirage'e benzeyecek

Assassin's Creed Mirage’den ilham alınarak geliştirilen yeni görev günlüğü, yeni hedeflerin yerini gösteren ipuçları sunacak.

Yeni yön bulma aracı ekleniyor

Yeni yön bulma aracı ise oyuncuların hedefleri doğrultusunda doğru yollarda ilerlemesine yardımcı olacak. Örneğin at sırtında ilerlerken oyunculara hedefine giden en kısa rotayı gösteren beyaz bir çizgi rehberlik edecek.

Peki sizin Assassin's Creed Shadows'tan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.