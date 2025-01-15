Windows 11 güncellemesi sonrası Assassin's Creed oyunlarındaki sorunlar çözüldü. Odyssey için hâlâ bir çözüm yayımlanmadı.

Assassin’s Creed Windows 11 24H2 güncellemesiyle yaşanan oyun problemleri için önemli bir gelişme yaşandı. Ubisoft, birçok Assassin’s Creed oyununun Windows 11 ile uyumsuzluk sorunlarını giderdi. Ancak serinin bir oyunu hâlâ çözüm bekliyor.

Geçtiğimiz yıl Microsoft, Windows 11 sürümü 24H2'yi yayımladığında, Assassin’s Creed Odyssey ve diğer bazı Ubisoft oyunlarında büyük uyumluluk problemleri ortaya çıktı. Yaşanan bu sorunlar, oyunların açılmaması, çökmesi ve bazı oyuncuların siyah ekranla karşılaşması gibi ciddi sıkıntılara yol açtı.

Odyssey’deki sorunlar devam ediyor

Ubisoft, Windows 11 24H2 güncellemesi nedeniyle yaşanan uyumsuzluk sorunlarını çözmek için hızlı bir şekilde güncellemeler yayımladı. Ancak, Assassin’s Creed serisinin bazı oyunları bu düzeltmelerden henüz faydalanamadı. Şu ana kadar, Assassin’s Creed Origins ve Valhalla için Steam sürümlerinde önemli uyumluluk düzeltmeleri yapılırken, Odyssey için henüz bir çözüm bulunmuş değil.

Windows 11 24H2 sürümündeki uyumsuzluklar, birçok oyuncunun oyun deneyimini olumsuz şekilde etkiledi. Microsoft, Assassin’s Creed Origins, Valhalla ve Odyssey oyunlarını uyumsuzluk yaşayan oyunlar olarak resmi listesine ekledi ve kullanıcıların bu oyunlarla ilgili sorunları çözmeden güncelleme yapmamalarını önerdi. Ubisoft, söz konusu oyunlar için çözüm geliştirmeye devam ederken Odyssey için henüz bir düzeltme yayımlanmış değil. Odyssey oyuncuları için hâlâ çözüm bekleniyor.

Windows 11 24H2 güncellemesinin Assassin’s Creed oyuncularında yarattığı sorunlar kısmen çözüldü, ancak Odyssey hâlâ oynanamaz durumda. Microsoft ve Ubisoft’un çözüm sürecini hızlandırmalarını gerektiriyor. Eğer Windows 11 24H2 güncellemesini aldıysanız ve Origins ya da Valhalla’yı henüz oynamadıysanız, şimdi bu oyunları yeniden deneyebilirsiniz.