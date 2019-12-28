Astronot Koch Tek Başına En Uzun Süre Uzay Uçuşu Yapan Kadın

NASA astronotu Christina Koch, bugün tarih yazacak. Koch, 288 günle, en uzun süre tek başına uzay uçuşu yapan kadın olarak tarihe geçecek. Astronot, önümüzdeki Şubat ayında Dünya’ya döndüğünde 300 günün üzerinde uzayda kalmış olacak.

NASA astronotu Christina Koch, 28 Aralık 2019 tarihi itibariyle yeni bir rekor kırıyor. Günün sonunda Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu’da (ISS) tek başına en uzun uzay uçuşu yapan kadın olacak.

Koch, 2020 yılının Şubat ayında Dünya’ya döndüğünde, 300 günün üzerinde uzayda kalmış olacak. Böylece eski İstasyon Komutanı Peggy Whitson’ın rekorunu da tarihe gömecek.

ISS’deki faaliyeti boyunca 4 kez uzay yürüyüşü yapan Koch, 12 Ekim’de meslektaşı ve en iyi dostu Jessica Meir ile birlikte tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü de gerçekleştirdi. Daha önce 15 kadın uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti, ancak bu örneklerde kadın astronotlara erkek meslektaşları eşlik etmişti. ISS’in dışında 7 saat harcayan kadınlar, güneş enerjisi şebekesine eklenmiş kırık güç rölesini başarıyla tamir ettiler.

Koch’un, yine Meir ile birlikte, önümüzdeki Ocak ayında da iki kez uzay yürüyüşü yapması planlanıyor. Bu uzay yürüyüşleri, istasyonun güneş enerjisi sistemlerine yeni güneş enerjisi bataryalarının yerleştirilmesini tamamlamak için yapılacak.

6 Şubat’ta Dünya’ya dönmesi planlanan Koch, emekli astronot Mark Kelly’nin ISS’de geçirdiği 438 günlük uzay uçuşundan yalnızca 12 gün geride kalacak. Peggy Whitson, 5 ayrı uçuşta toplam 665 gün uzayda kalmıştı.

CBS’e konuk olan Koch, onur duyduğunu belirtirken, Peggy Whitson’ı kahramanı olarak gördüğünü, onun kendisine yıllar boyunca akıl hocalığı da yaptığını kaydetti.

Elektrik mühendisliği dalında yüksek lisansı bulunan Koch, Antarktika ve Görnland’da araştırma gezilerine katılmıştı. Astronot, Dünya ve Jüpiter’in etrafındaki bilimsel sondaj uyduları için yapılan tasarım enstrümanlarına da yardımcı olmuştu.

Uzayda ne kadar kaldığının değil, oradayken ne yaptığının önemli olduğunu belirten Koch, bu nedenle her gün elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını kaydediyor. 40 yaşındaki astronot, ilk yolculuğunu "Sefer 61" ile yapmıştı.