Parker Keşif Uydusu Dördüncü Turuna Hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından keşif için gönderilen uydu, Venüs’e ikinci kez yakın keşif yaptı.

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, Parker Güneş Keşif Uydusu, güneş yörüngesindeki keşif yolculuğunda rotasını belirlemek amacıyla Venüs’ün kütle çekiminden yararlanmak için gezegen yakınlarından ikinci kez geçti. Güneş yörüngesindeki üçüncü turunu tamamlamakta olan uydu, dördüncü turuna başlamak için kütle çekimi destek manevrası yapmak amacıyla Venüs gezegeninin 1870 mil, yani yaklaşık olarak 3 bin kilometre yakınından geçiş yaptı.

Parker isimli uydu, toplamda 7 yıl sürecek keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 tur tamamlayacak. Bu süre içerisinde uydu, manevra yapabilmek için 5 kez daha Venüs’ten yardım alacak. Güneş yörüngesindeki 4. turun ise 29 Ocak 2020 tarihinde başlayacağı söyleniyor.

Parker keşif uydusu hakkında bilgiler

Uydu, Florida’da bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü’nden hareket etmişti. Güneş'in atmosferi hakkında bilgi toplamak amacıyla yollanan araç, o günlerde güneş yüzeyine çok fazla yaklaşacak olması sebebiyle tüm ilgiyi üzerine çekmiş, erime gibi durumlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak konusu olmuştu. Yaklaşık 1370 santigrat derecelik sıcaklığa maruz kalacak uydu için çeşitli fikirler ortaya atılmıştı.

Etrafı karbon kompozit ısı kalkanı denilen, çok yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olan bir madde ile kaplanan araç, sabaha karşı fırlatılarak yolculuğuna başlamıştı. Dış kaplamasından ötürü uydunun iç kısmının oda sıcaklığında kalması sağlandı. Boyut olarak ortalama bir otomobil büyüklüğüne sahip olan uydu, aynı zamanda güneş atmosferi boyunca uçacak ilk uzay aracı olma vasfını da üzerinde taşıyordu. Ayrıca saatte 692.000 kilometre hızla yolculuk yapan araç, insan yapımı olan en hızlı ürün olma özelliğini de taşıyordu. Şu ana kadar herhangi bir problemle karşılaşılmayan sürecin sonuna gelindiğinde, aracın bilim insanlarına evren hakkında önemli bilgiler sunacağı tahmin ediliyor.