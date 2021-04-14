ASUS, Yeni Çift Ekranlı Dizüstü Bilgisayarlarını Duyurdu

ASUS, çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarları Zenbook Duo 14 ve Zenbook Pro Duo 15'i duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayarlar, fiyatlarıyla da çok konuşulacak gibi görünüyorlar. ASUS'un yeni dizüstü bilgisayarlarının Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi ASUS, geçtiğimiz yıl birden çok ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Şimdi o modelleri güncelleyerek kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için harekete geçen ASUS, Zenbook Duo 14 ve Zenbook Pro Duo 15 olarak isimlendirdiği yeni modellerini kullanıcıların hizmetine sundu.

ASUS Zenbook Duo 14, adından da anlaşılabileceği üzere 14 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. ASUS'un ScreenPad Plus özelliğine destek veren dizüstü bilgisayar, bilgisayarın kasasından 7 derece daha eğimli olan ikincil bir ekrana sahip. Intel'in 11. nesil Core işlemcilerinden güç alan dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce MX450 ya da Intel Iris Xe GPU ile tercih edilebiliyor. "Intelligent Performance Technology" isimli özel bir performans teknolojisine sahip dizüstü bilgisayar, ASUS'a göre aynı donanım özelliklerine sahip diğer dizüstü bilgisayarlara kıyasla yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor.

İşte ASUS'un yeni dizüstü bilgisayarları

15 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Asus Zenbook Pro Duo 15 de tıpkı diğer model gibi son teknoloji donanım özelliklerine sahip. 11. nesil Intel Core i9 işlemcilerden güç alan dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU ve 32 GB'ye kadar RAM ve 1 TB PCIe SSD ile birlikte geliyor. ASUS tarafından yapılan açıklamalara göre Zenbook Pro Duo 15'in her iki ekranı da 4K çözünürlük sunuyor ve birlikte kullanılabiliyor. Mühendisler, ikincil ekranın parlamasını azaltmak için bu kez 9,5 derece eğimli ScreenPad kullanıyorlar.

ASUS tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni dizüstü bilgisayarları, şu an için Hindistan pazarında bulunuyorlar. Ürünlerin ilerleyen zamanlarda küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı bilinmezken, dizüstü bilgisayarların başlangıç fiyatları şu şekilde açıklanmış durumda;