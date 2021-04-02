LG, "Ultra Gear 17" olarak isimlendirdiği dizüstü bilgisayarını duyurdu. Donanım özellikleri açısından üst düzey olan cihaz, tasarım açısındansa fazlasıyla sade. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmeyen dizüstü fiyat, kabul edilebilir fiyatıyla da tercih nedeni olacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, ana vatanında düzenlediği bir etkinlikte yeni bir dizüstü bilgisayar modeli duyurdu. "Ultra Gear 17" olarak isimlendirilen model, tasarım açısından daha çok iş bilgisayarı gibi görünüyor ancak cihazın donanım özellikleri, bu dizüstü bilgisayarın oyun oynamak için de kullanılabileceğini ortaya koyuyor. Elbette bu durum, video düzenleme ve mühendislik yazılımları için de geçerli.

17 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan LG Ultra Gear 17, 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Mümkün olduğunca ince çerçeveler kullanan mühendisler, böylelikle yüksek ekran gövde oranı sunmuş oluyorlar. Ayrıca bu ekranın üst çerçevesine yerleştirilmiş olan bir web kamerası bulunduğunu da belirtelim.

LG Ultra Gear 17'nin tasarımı şu şekilde

LG'nin dizüstü bilgisayarının içine baktığımızda, 11. Nesil Intel Core i5 işlemcinin varlığını görüyoruz. Bu işlemci, 16 GB DDR 4 RAM ve 512 GB M.2 NVMe SSD ile destekleyen LG mühendisleri, güç ve depolama konusunda sorunsuz bir deneyim yaşanabilmesini sağlamış durumdalar. GPU cephesine geçtiğimizde NVIDIA GeForce GTX 1650Ti'ı gördüğümüz dizüstü bilgisayar, LG'ye göre "uzun süreli" kullanım imkanı sunan 80 Whr'lik batarya ile geliyor.

Dizüstü bilgisayarın bağlantı seçeneklerine baktığımızda, 3 adet USB Type-A 3.1, 1 adet de USB Type-A 4.0 portunu görüyoruz. Ekran yansıtmak isteyen kullanıcılar ise LG Ultra Gear 17'nin HDMI çıkışını gönül rahatlığı ile kullanabiliyorlar.

Bugün itibarıyla Güney Kore pazarında satışa çıkan dizüstü bilgisayarın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak LG yetkilileri, bu dizüstü bilgisayarın fiyatının 1.980 dolar olduğunu açıkladılar.