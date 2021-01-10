ASUS'un AMD Ryzen Threadripper PRO CPU'lu iş istasyonları için geliştirdiği yeni WRX80 PRO WS SAGE SE anakartının görüntüleri ortaya çıktı. Premium sistemlerde kullanılacak anakartın önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.

AMD'nin geçtiğimiz temmuz ayında tanıtılan AMD Ryzen Threadripper Pro serisi için yeni WRX380 anakartının görüntüleri sızdırıldı. AMD'nin iş istasyonu işlemcileri için ikinci WRX80 yonga seti tabanlı anakart olan ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE, yalnızca iş istasyonu ve içerik oluşturucu segmentini hedefliyor ve haliyle birçok geliştirme seçeneği sunuyor.

Gigabyte'ın WRX80 yonga platformu üzerine inşa edilen SU8 anakartına kıyasla daha kaliteli görünen ASUS imzalı WRX80 PRO, 4096 LGA pimini barındıran ve sadece AMD Ryzen Threadripper Pro serisi işlemcileri destekleyen devasa bir SP3 soketine sahip. Soketi çevreleyen sekiz DIMM yuvası, 3200 MHz RDIMM / LDIMM'e varan hızlarda 1 TB'a kadar DDR4 belleği destekleyebiliyor.

ASUS WRX80 PRO WS SAGE SE özellikleri:

Gigabyte'ın aksine güç dağıtım sistemini kaplayan daha büyük alüminyum soğutuculardan yararlanan ASUS, M.2 yuvalarını da tam uzunlukta soğutucularla kaplamış. Güç tarafında gelince 8 bellek yuvasına ve ayrıca 8 bellek kanalı desteğine (Ryzen TR PRO serisine özel bir özellik) sahip olan anakart, 7 adet PCIe x16 yuvasını da bünyesinde barındırıyor.

Depolama seçeneklerindeyse 8 SATA III bağlantı noktası, 2 adet U.2 ve 2 adet de M.2 yuvası bulunuyor. Kartta ayrıca yerleşik WiFi gibi birtakım özellikler de yer alıyor ancak geri kalan özelliklerin neler olduğu henüz bilinmiyor.

ASUS'un yeni WRX80 PRO WS SAGE SE anakartını 11 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan CES 2021 etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Anakarta dair fiyat, piyasaya sürülme tarihi ve diğer merak edilen soruların yanıtlarını da tanıtım gerçekleştirildiği zaman öğrenebileceğiz.