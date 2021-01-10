Dell, yeni monitörü UltraSharp 24 (U2422HE)'yi donanım özellikleri ve fiyatıyla birlikte tanıttı. Full HD yani 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip monitör, 23,8'lik bir ekranla birlikte kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Dünyanın en popüler bilgisayar ve donanım üreticilerinden bir tanesi olan ABD merkezli Dell, yeni UltraSharp USB-C Hub Monitor'ü UltraSharp 24 (U2422HE)'yi özellikleriyle birlikte tanıttı.

Peki, Dell'in tüm donanım özellikleriyle birlikte tanıttığı yeni monitörü, kullanıcılarına ne gibi özellikler sunuyor. Gelin 23,8 inçlik Full HD çözünürlüklü bu monitörün detaylarına hep birlikte bakalım.

Dell UltraSharp 24 (U2422HE) USB-C Hub Monitor

FHD yani 1920 x 1080 çözünürlüklü bu monitörde düşük mavi ışık yayılımı için ComfortView teknolojisi bulunuyor. 178 derecelik görüş açısına sahip olan ekranın en yüksek parlaklığı ise 250 nit. Ekranın %99 sRBG, %99 Rec. 709 ve %85 DCI-P3 renk gamı desteği bulunuyor.

Dell UltraSharp 24 (U2422HE) bağlantı seçenekleri şöyle:

1 adet USB 3.1 Gen 1 Type C / Power Delivery özellikli DisplayPort 1.4.

1 adet HDCP özellikli DisplayPort 1.4.

1 adet DisplayPort 1.4 çıkışı.

2 adet Battery Charging 1.2 destekli USB 3.0 Type-A portu.

2 adet USB 3.0 Type-A portu.

1 adet RJ45 LAN portu.

130 mm yüksek ayarlama seçeneği sunan ekranı, -5 dereceden 21 derece kadar eğme ve her iki yöne de 40 dereceye kadar döndürmek mümkün. Ekranın kutusundan stant, güç kablosu, DisplayPort kablosu, USB 3.1 Gen 1 yukarı akım kablosu, hızlı kurulum rehberi, güvenlik ve düzenleme bilgileri rehberi çıkıyor. Ekranın fiyatı ise 289 dolar (vergisiz 2.131 TL).

Dell UltraSharp 24 (U2422HE) monitörü teknik özellikleri: