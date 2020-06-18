ASUS ROG Phone 3'e Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

ASUS'un merakla beklenen oyun telefonu ROG Phone 3'ün özellikleri geçtiğimiz günlerde TENAA'da ortaya çıkmıştı. Yeni modelin tasarımının görülebildiği fotoğraflar ve videoysa Weibo'da paylaşıldı.

Digital Chat Station isimli Twitter kullanıcısı, ROG Phone 3’ten görseller paylaştı. Digital Chat Station’a göre oyun telefonu, 120 Hz/144Hz yenileme hızına sahip 6,59 inç FHD+ OLED ekranla gelecek. Bu bilgiler, akıllı telefonun FHD+ çözünürlüğe sahip 6,59 inçlik AMOLED ekrana sahip olacağının belirtildiği TENAA sayfasıyla da uyuşuyor.

Merakla beklenen oyun telefonu ayrıca Qualcomm’un Snapdragon 865+ yonga seti, 16 GB RAM ve 512 GB dâhili depolama alanıyla gelecek. 30 W'a kadar hızlı şarjı destekleyen 6.000 mAh kapasiteli bataryadan güç alan cihaz, 9,85 mm'de kalınlığında ve 240 g ağırlığında olacak. Arkada 64 MP'lik ana kamerayı barındıran üçlü kamera kurulumunun yanı sıra ön yüzde bir adet 13 MP'lik selfie kamerası bulunuyor.

Tasarımda küçük dokunuşlar:

Akıllı telefon yeni modelinde de arka yüzeyde bulunan ikonik ROG logosu yerini koruyor. Görsellere göre tasarım özellikleri, ROG Phone 2 ile benzer nitelikte. Arka panelde LED ROG logosu yer alıyor olsa da buraya Tencent Games yazısı da eklenmiş. Arka yüzeydeki üçlü kamera modülü ve eğimli çizgiler dikkat çekiyor. Kaplamaların bir önceki modele göre çok daha parlak olduğu görülüyor.

ROG Phone 3 modelinin videosu Weibo'da ortaya çıktı:

ASUS ROG Phone 3'ün AnTuTu puanı da birkaç gün önce TENAA sayfasından ortaya çıkmıştı. AnTuTu'nun listesine bakıldığında şu anda en yüksek puanın OPPO Find X2 Pro'ya ait olduğu görülüyor. Bu akıllı telefon, 604.123 puan almayı başarmıştı. ASUS ROG Phone 3 ise birinciliği OPPO Find X2 Pro'nun elinden almış ve tam 646.310 puanla zirveye yerleşmişti. ASUS, ROG Phone 3'ün lansman tarihini ise henüz duyurmadı.