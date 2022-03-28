Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan en etkili taarruz helikopterlerinden bir tanesi olan T129 ATAK Helikopteri, ülkemizin en zorlu koşullarında bile maksimum performansı göstermesi amacıyla geliştirildi. Gelin savunma sanayimizin göz bebeği T129 ATAK Helikopterinin öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Ülkemizin ekonomik durumu ve üretim kapasitesi çoğu zaman tartışmaya açık bir seyir izliyor olsa da son yıllarda savunma sanayimizde yaşanan büyük gelişmeleri görmezden gelemeyiz. Pek çok farklı askeri teçhizat üretiminin yanı sıra T129 ATAK Helikopteri gibi son derece önemli çalışmalar da son hızla devam ediyor. T129 ATAK Helikopterini özel kılan nedenlerin başında ise tam olarak ülkemiz koşullarına uygun olarak üretilmesi geliyor.

T129 ATAK Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan en etkili taarruz helikopterlerinin başında geliyor. Türk savunma sanayisinin en önemli üretimlerinden bir tanesi olarak kabul edilen bu helikopter, Türkiye dışında farklı ülkelere de ihraç ediliyor. Yani şöyle bir geriye yaslanıp da bunu biz yaptık diye gurur duyabiliriz. Gelin savunma sanayimizin göz bebeği T129 ATAK Helikopteri'nin öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

T129 Atak Heilkopteri hakkındaki tüm bilgiler:

T129 ATAK Helikopteri nedir?

T129 ATAK Helikopteri 7 Eylül 2007 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayi kısaca TUSAŞ arasında yapılan sözleşme ile planlandı. Bu sözleşme kapsamında istenen; sıcak hava - yüksek irtifa görevleri için benzersiz bir taarruz helikopteriydi. Bu helikopterin aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tüm gece ve gündüz operasyonlarına uyumlu olması isteniyordu.

Bu kapsamda üretilen T129 ATAK Helikopteri ilk kez 2011 yılında havalandı. Test süreci ardından 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ilk teslimat gerçekleşti. Şubat 2021 tarihine kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne toplamda 60 tane T129 ATAK Helikopteri teslim edildiği biliniyor.

TUSAŞ’ın ana yüklenici olarak ömür boyu lojistik destek sağlayacağı T129 ATAK Helikopterinden Türk Kara Kuvvetleri’ne 59’u kesin 32’si opsiyonel olmak üzere toplamda 91 tane, İçişleri Bakanlığı’na 24’ü kesin 3’ü opsiyonel olmak üzere toplamda 27 tane daha gönderileceği ve bununla birlikte Pakistan Kara Kuvvetleri’ne 30 tane, Filipinler Hava Kuvvetleri’ne ise 6 tane T129 ATAK Helikopteri gönderileceği duyurulmuştur.

T129 ATAK Helikopteri öne çıkan özellikleri:

Esnek ve uyarlanabilir silah konfigürasyonu

AVCI kaska entegre kumanda sistemi

Üstün hareket kabiliyeti

Modern elektronik harp sistemleri

Esnek ve uyarlanabilir silah konfigürasyonu:

Gece ve gündüz koşullarında en yüksek performansı sunması için geliştirilen T129 ATAK Helikopterinde hassas hedef tespit ve gece görüş sistemi bulunuyor. Silahlı keşif, yakın hava desteği, asimetrik muharebe, hassas taarruz, derin taarruz gibi görevleri başarıyla gerçekleştiren T129 ATAK Helikopterine görev niteliğine göre konfigüre edilebilecekler silahlar şu şekilde;

500 tane 2 mm top mühimmatı

76 tane güdümsüz roket

8 tane UMTAS / LUMTAS Anti-Tank füzesi

19 tane CİRİT lazer güdümlü füze

8 tane STINGER hava - hava füzesi

AVCI kaska entegre kumanda sistemi:

T129 ATAK Helikopterini benzersiz kılan özelliklerden bir tanesi de birlikte geliştirildiği sistemlerdir. Bu sistemlerden biri olan AVCI Kaska Entegre Hedef Tespit ve Kumanda sistemi sayesinde dijital parametrelerin tamamı pilot kaskına yansıtılıyor. Ayrıca bu sistem ile birlikte güdümlü ve güdümsüz tüm mühimmatların kontrolü pilotun bakışına bırakılarak hassas atış mümkün kılınıyor.

Üstün hareket kabiliyeti:

T129 ATAK Helikopterinin bir numaralı üretim amacı, sıcak hava ve yüksek irtifa görevlerinde maksimum performansı sunmaktır. Tüm özellikleri bunun için optimize edilmiştir. Sahip olduğu tüm sistemler, kullanım sırasında hızla konfigüre edilebilmektedir. Bu sayede hareket kabiliyeti esnek ve uyumlu olmaktadır. Söz konusu özelliklerden bazıları şekilde;

Yüksek performans kabiliyeti

Yüksek manevra kabiliyeti

Asimetrik silah yükü

Düşük görünürlük özelliği

Düşük akustik özelliği

Radar izi

Yüksek seviye darbe mukavemet

Balistik tolerans

Modern elektronik harp sistemleri:

T129 ATAK Helikopteri gerçek anlamda bir taarruz helikopteri. Yani umarız asla kullanmak zorunda kalmayız ama gerçek bir savaş durumunda bu araç sıcak çatışmanın içine girebilir. Bu kadar zorlu koşullara dayanabilmesi ve her alanda yüksek performans sunabilmesi için günümüz dünyasının en yeni askeri teknolojileri ile donatıldı. T129 ATAK Helikopterinin sahip olduğu askeri teknolojilerden bazıları şu şekilde;

Füze ikaz sistemi

Radar ikaz alıcı sistem

Tedbir atım sistemi

Radar frekans karıştırıcı sistem

IR kızılötesi karşı tedbir sistemi

Lazer alıcı sistem

T129 ATAK Helikopteri teknik özellikleri:

14.54 m / 47.70 ft uzunluk

3.46 m / 11.45 ft genişlik

3.95 m / 39 ft yükseklik

11.90 m / 39 ft ana rotor çapı

5065 kg / 11166 lb azami kalkış ağırlığı

2 mürettebat kapasitesi

Saatte 281 km / 152 kts azami seyir hızı

537 km / 190 nm uçuş menzili

4221 m / 13850 ft HOGE tavanı yüksekliği

4572 m / 15 bin ft HIGE tavanı yüksekliği

4572 m / 15 bin ft görev tavanı yüksekliği

Saniyede 13.16 m / dakikada 2610 ft tırmanma hızı

Saniyede 7.3 m / dakikada 1430 ft dikey tırmanma hızı

3 saat havada kalış süresi

Merkezi kontrol bilgisayarı

Yükseklik ölçme özelliğine sahip radar

Tam sayısal özelliğe sahip 4 eksenli uçuş kontrol sistemi

VHF ve UHF alıcısı

Pilot ve yardımcı pilot için 2 çok işlevli ekran

Yüksek frekans hassasiyetli alıcı

Hava taşı gösterimi sistemi

IIF transponder

Bütünleşik seyir sistemi

Ses şifreleyici özelliğe sahip frekans sektirici

Sayısal temelli uçuş haritası sistemi

Görüntü veri sistemleri

Uçuş veri kontrol ve yönetim sistemi

Pasif ve aktif karşı önlemlere sahip DAS paketi

Acil durumlarda yer belirleyen verici

Görev yönetimi sistemi

Harici ek yakıt tankları

Lazer mesafe bulucu özelliğe sahip planlayıcı

EO, FLIR ve CCTV

Bağlantı kesici sistem

Balistik silah yörünge işleme sistemi

Buzlanma algılayıcı sistem

Gece görüş sistemi

Kızılötesi baskılayıcı

T129 ATAK Helikopterinin öne çıkan teknik özelliklerinden bazıları bu şekilde. Söz konusu özelliklerin en iyi yanı, güncellenebilir olmaları. Yani ilerleyen yıllarda savaş teknolojilerinde yaşanan gelişmelere göre tüm bu özelliklere yenileri eklenebilir ve T129 ATAK Helikopteri, günün koşullarına en uygun hale getirilebilir.

T129 ATAK Helikopteri üretimine katılan şirketler ve görevleri:

TUSAŞ; Üretim süreci kontrolü ve yönetimi Eğitim çalışmaları Montaj süreci kontrolü ve yönetimi Entegrasyon süreci kontrolü ve yönetimi Uçuş testlerinin gerçekleştirilmesi, kontrolü ve yönetimi Lojistik destek

ASELSAN; Görev bilgisayarının ve yazılımının üretilmesi Aviyonik sistemlerin üretilmesi ve entegre edilmesi Gerekli silah sistemlerinin tedarik ve entegre edilmesi

AgustaWestland; CTS800-4A motor üzerinde gerçekleştirilen tüm değişikler Otomatik uçuş kontrol sisteminin geliştirilmesi ve entegre edilmesi Helikopter sistemleri izleme biriminin geliştirilmesi ve entegre edilmesi T129 ATAK Helikopterinde kullanılan teknoloji transferi



Ülkemizin coğrafi koşulları göz önüne alınarak en yüksek performansı sunması için geliştirilen T129 ATAK Helikopterinin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Türkiye’nin savunma sanayi hamleleri konusundaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.