COVID-19 pandemisi dünyadaki birçok alanda değişimlere yol açtığı gibi atık yönetimi alanında değişimler meydana getirdi. Gelişmekte olan sektör, atık yönetimi mühendisliğini ise geleceğin gözde mesleklerinden biri konumuna yükseltiyor.

Dünya genelinde her geçen gün hızla artan nüfus, gündelik yaşam standartlarını da değiştiriyor. Değişen standartlar insanları daha çok tüketmeye itiyor. Tüketimin artması ise haliyle atıkların da artmasına sebep oluyor. Artan atık hacminin kontrolü ve yönetimi de, gün geçtikçe daha önemli hale geliyor. Çünkü atıklar sonucunda oluşan kirlilik ve çevre sorunları, doğal kaynakların zarar görmesine yol açarak ekonomik ve diğer türlü başka riskler olarak insanlığın karşısına çıkabiliyor.

Geleceğe doğru ilerledikçe dünyada artış gösteren atıklar sebebiyle, atık yönetimi mühendisliği de büyük bir önem arz ediyor. Akademisten ve aynı zamanda Fütüristler Derneği Başkanı olan Mustafa Aykut, AA’ya yaptığı açıklamada pandemi sonrası süreçte birçok alanda değişim yaşandığını ve bu değişim dolayısıyla bazı mesleklerin daha da önem kazandığını belirterek, atık yönetimi mühendisliğinin geleceğin gözde mesleklerinden biri olacağını söyledi.

“İnsan kaynağı oluşturuluyor”

Değişen yaşam standartları ve artan nüfus sebebiyle atık sorununun da arttığını ve bunlarla baş edebilmek için yeni teknolojilerin, yeni mesleklerin ortaya çıktığını söyleyen Aykut, “Atık yönetimi mühendisliği geleceğin gözde mesleklerinden birisi olacak. Bunu fark eden ülkelerden birisi Kanada. Şimdiden bu meslek için yeterli insan kaynağı oluşturabilmek üzere eğitim kurumlarıyla iş birliği yapıyor. Bu atık yönetimi mühendisleri, atıkların toplanması, ayıklanması, değerlendirilmesi, geri dönüştürülmesi ve bertarafını yapan kurumlarda çalışacaklar. Süreçleri organize edecek ve yönetecekler" şeklinde konuştu.

Atık yönetimi mühendislerinin enerji alanında da önemli etkileri olduğunu ifade eden Aykut, atıklardan üretilen gazla tasarruf sağlandığına da değinerek "Çok karmaşık ve yüksek teknoloji gerektiren bu alanda çalışacak mühendisler art arda gelen birçok süreci iyi kontrol etmeliler. Plastik ve düşük değerli atık malzemelerin işlenmesiyle karbon zincirleri bozulur ve doğal gaza benzeyen gaza dönüştürülür. Yakıldığında enerji açığa çıkar. Enterkonnekte sisteme verilen enerji bir yanda atıkların yok olmasını sağlarken diğer yandan yenilenebilir enerji olma özelliği ile tasarruf sağlar. Üstüne üstlük geride kalan son atık özellikle yol yapımında sert zemin oluşturmak için çok değerli bir malzeme olarak kullanılır" ifadelerini kullandı.