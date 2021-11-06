Türkiye’de COVID-19 öncesinde 50 bin civarlarında olan e-ticaret yapan işletme sayısının, 4-5 yılda beklenen büyümeye birkaç ay içinde ulaşarak 6 kat arttığı ve 320 bin olduğu açıklandı. Aynı zamanda milyonlarca insan ilk kez bu dönemde internetten alışveriş yaptı.

Dünya genelinde ve ülkemizde sert bir şekilde yaşanan COVID-19 pandemisi, insanları birçok alanda dijitalleşmeye doğru yönlendirdi. Türkiye’de büyük ilgi görmeye başlayan e-ticaret, pandemi döneminde daha da fazla ilgi görmeye ve işletmeler tarafından kullanılmaya başlandı. Kullanan insan ve işletme sayısının sürekli arttığı e-ticaretin önümüzdeki yıllarda da büyük bir ivme yakalayacağı düşünülüyor.

Ülkemizde e-ticaret ekosisteminin büyük bir ivme kazandığını ve bunun sonraki yıllarda da devam edeceğini söyleyen Elektronik Ticaret Derneği Genel Sekreteri Enes Bahadır, e-ticaret yapan işletme sayısının 4-5 yılda bekledikleri büyümeye birkaç ay içinde ulaştığını belirterek, bu sayının 6 kat artarak 50 bin civarlarından 320 bin civarına yükseldiğini belirtti.

İşletmelerde olduğu gibi online alışveriş yapan insan sayısında da artış var

Tüketicilerin e-ticaret konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını belirten Bahadır, işletme sayısında artış olduğu gibi online alışveriş yapan insan sayısında da artış olduğunu söyleyerek, “Pandemide daha önce e-ticaret yapılmamış 5 milyon kredi kartından alışveriş yapıldı. 'Kesinlikte internetten alışveriş yapmam' diyen 5 milyon vatandaşın kredi kartı online işlemlerde kullanıldı. Bu çok ciddi bir rakam. E-ticaretin toplam pazar büyüklüğünün yıl sonuna kadar 300 milyar liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla büyük bir para, girişimciler de bu ekonomide yer almak istiyor" ifadelerine yer verdi.

E-ticarette en çok işlem gören sektörleri ve internetten en çok alışveriş yapan illeri sıralayan Bahadır, "Sektörlere bakıldığında e-ticarette en çok işlem gören sıralamasında beyaz eşya ve küçük ev aletleri birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada moda-tekstil, üçünü sırada da elektronik eşyalar, bilgisayar ve cep telefonları satış işlemleri yer alıyor. Gıda ve süpermarket alışveriş harcamalarında çok büyük artış var. Özellikle kapanma dönemlerinde bu alanda harcamalar yapıldı. İl sıralamalarında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya'yı görüyoruz. Bu konuda istatistikleri, derneğin çatısı altında takip ediyoruz. Hedefimiz, Türkiye'de e-ticaretin daha nitelikli hale gelmesini sağlayacak çalışmalar yapmak" dedi.