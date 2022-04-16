ATV'nin Yalnız Kurt isimli dizisinde son zamanlarda gittikçe büyüyen mülteci krizi ile ilgili yer alan bir sahne sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Biz de gelen tepkileri sizler için derledik.

Türkiye’nin son yıllarda göç dalgalarının merkezi hâline geldiği hepimiz tarafından bilinen bir konu. Bu sebepten dolayı da son zamanlarda ülkemizdeki mülteci ve sığınmacı krizi günden güne büyüyor, birçok vatandaş ve yetkiliden bu konu hakkında açıklamalar geliyor. Yakın zamanda sizlerle bazı ikinci el ilan sitelerinde bulunan konutlarda ‘Türk müşteriye uygun değil’ ifadelerinin yer almaya başladığını, ilanların sadece yabancıya kiralanmak için oluşturulduğunu aktarmıştık.

Bunun yanı sıra dün de dev kozmetik mağaza zincirlerinden olan Watsons, bu ay için yayımladığı kataloğunda Arapça sayfalara yer vermişti. Bu durum da sosyal medyada birçok vatandaşın tepkisine yol açmış, akabinde de şirketin sayfaları kaldırmasına neden olmuştu. Ayrıca sığınmacıların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar da –Türk kadınlarının videolarının paylaşılması gibi- insanları ayağa kaldırmıştı. Şimdi ise bu konu ile ilgili bir başka durum sosyal medyada gündem oldu.

ATV’nin Yalnız Kurt dizisindeki bir sahne tartışma yarattı

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Televizyon kanalı ATV’de yayımlanan bir dizide yer alan bir sahne gündem oldu. Cuma günleri yayımlanan ve ünlü sinemacı Osman Sınav’ın arkasında bulunduğu Yalnız Kurt’un 12.bölümünde, ülkede hızla büyüyen mülteci krizi hakkında yer alan bir ifade büyük tartışma yarattı. Hasan Deniyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi isimleri kadrosunda bulunduran yapımda şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’de mülteci istemeyen teröristlerin halkı kışkırtması”

Bunun ardından ATV’nin resmi Twitter hesabından da bu sahne hakkında bir paylaşım yapıldı. “Halkı mültecilere karşı kışkırtan teröristler, iç karışıklık çıkarmayı hedefliyor” ifadeleri ile birlikte paylaşılan sahne, birçok insanın tepkisini çekerek sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

Türkiye sorunlarını ele almak için çekildiği belirtilen dizide yer alan sahneye sert tepki gösteren vatandaşlar, ATV’nin paylaşımının altına ve #atvizlemeizlettirme gibi etiketlerle düşüncelerini dile getirdi. Ayrıca #Göçmenlerleyanyanayız isimli bir etiketin de Twitter’da gündem olduğunu; ancak buradaki paylaşımların neredeyse hepsinin bu etikete tepki vermek için yapıldığını da belirtelim. Gelin dizideki sahne ve hızla yükselen mülteci krizi ile ilgili paylaşımlara bir göz atalım.

İşte gelen tepkiler