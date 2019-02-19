Audi, Kırmızı Işıktan Kaçmak İçin Hız Tavsiyesinde Bulunacak

Audi’nin otomobilleri için geliştirdiği yeni özellik sayesinde kırmızı ışığa yakalanmadan yolculuk etmek mümkün olacak.

Audi’nin otomobilleri için geliştirdiği pek çok teknoloji var. Firmanın araçları hali hazırda kırmızı ışıkların ne kadar süreceğini gösterebiliyor. Audi’nin yeni amacı ise kırmızı ışıklardan kaçınabilecek bir teknolojiyi kullanıcılarına sunmak.

Green Light Optimization Speed Advisory (GLOSA) adı verilen teknoloji, kırmızı ışıklarda harcanan süreyi azaltmaya yönelik olarak hız tavsiyelerinde bulunuyor. Yeşil Işık Optimizasyon Hız Danışmanı olarak çevrilebilecek isme sahip olan teknoloji, aracın pozisyonunu ve trafik ışığı bilgilerini hesaplayarak ideal seyahat hızı tavsiyesinde bulunuyor.

Hız tavsiyesi ve TLI teknolojisi Audi Connect Prime’da zaten bulunuyor. Bu özellik, 2017 ve sonrasında üretilen A3 ve TT’lerde bulunuyor. Özelliğin kullanılabildiği bölgeler ise kısıtlı. Şimdilik Dallas, Denver, Gainesville, Houston, Kansas City, Las Vegas, Los Angeles, new York (White Plains), Orlando, Phoenix, Portland, San Francisco Körfez Bölgesi ve Washington DC’de bulunan kullanıcılar bu özellikten faydalanabiliyor.

Bu teknoloji gelecekte çok daha kullanışlı hale gelebilecek bir sistemin de temelini atıyor. Gelecekteki TLI geliştirmeleri ile araçlar, kırmızı ışıklarda beklerken otomatik olarak motoru durdurabilecek. Navigasyon sistemleri de dur-kalkları azaltacak rotalar planlayabilecek. Bu da otonom araçlar için yeni bir adım olacak. Direksiyonu gene biz elimizde tutacak olsak da teknoloji sayesinde yolculuk etmek çok daha eğlenceli olacak.