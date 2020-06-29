2021 Model Audi Q5 Kozmetik Yenilemelerle Birlikte Tanıtıldı

2016 yılında yeni nesil Audi Q5'lerin çıkmasının ardından 4 sene boyunca aynı tasarımda seri üretimine devam edilen Audi Q5'e, 2021 modelleriyle birlikte yeni kozmetik ve tasarım değişiklikleri geliyor. Gelin 2021 model Audi Q5'in barındırdığı yeniliklere hep birlikte bir göz atalım.

2021 modelleriyle beraber Q5 ve SQ5 model otomobillerinde tasarımsal değişikliklere giden Audi, diğer modellerini de uyguladığı yeni tasarımsal ve kozmetik yenilikleri bu modellere de ekliyor. Ayrıca Audi, yeni kişiselleştirmeye açık ve birkaç farklı seçeneği bulunan OLED farları SQ5 2021 modelinde kullanıyor. Q5 serisine yapılan kozmetik değişikliklere baktığımızda, yenilenen ön kısım sayesinde ızgaralar daha geniş bir hâle getirilmiş ve seriye daha agresif bir görünüm kazandırılmış.

Ayrıca elden geçirilen ön tamponda da sahte hava girişlerinde ve sis farı yuvalarında parlak siyah kaplamalar kullanılarak ön tampon daha dinamik görünen bir hâle getirilmiş. 2021 model Q5 ve SQ5 SUV'lerde 349 beygir gücü üretebilen, turbo şarjlı 3,0 litrelik ve 6 silindirli bir motor bulunuyor. Audi'nin Quattro dört teker çekiş teknolojisi bulunan iki araçta da 7 ileri çift kavramalı şanzıman yer alıyor. Yeni Audi Q5 SUV'ler sadece kozmetik yeniliklerle karşımıza çıkmıyor. Ayrıca bu araçlarda, Audi'nin yeni araç içi ekran arayüzü bulunan dijital paneller kullanılıyor.

2021 Q5 serisi, yeni Audi ikaz sistemiyle birlikte gelecek:

Sadece kozmetik yeniliklerle kısıtlı kalmayan Audi, yeni Q5 serisinin araç içi bilgi ekranına, en yeni ve lüks araçlarında bulunan arayüzü de eklemiş durumda. 10,1 inçlik araç içi dokunmatik ekranı çalıştıran ve MIB 3 olarak adlandırılan bu yeni sistem, bir önceki versiyonuna göre 10 kat daha hızlı bir şekilde çalışıyor.

Ayrıca bu yeni arayüz sayesinde kullanıcılar, bulut üzerinden araçlarıyla ilgili özelleştirmeler yapabiliyor ve MIB 3 bulunan başka bir Audi araca sahip olan kullanıcılar kendi yaptıkları özelleştirmeleri diğer araçlarına aktarabiliyor. Bunların yanı sıra MIB 3'e sahip olan bütün Audi araçlar, Apple CarPlay ile uyumlu olarak geliyor.

Yenilenen 2021 Audi Q5 serisi, sahip olduğu bunca değişikliğe rağmen serinin standart modeli Audi Q5 2021, bir önceki versiyonuyla aynı fiyattan 43.300 dolara satışa sunuluyor. Serinin hibrit motora sahip olan SUV'siyse 2020 Mitsubishi Outlander PHEV'den 1.000 dolar daha ucuza, 51.900 dolardan satışa sunulacak. Üretimi Meksika'da yapılan yeni Q5 serisi, sonbahar aylarında Avrupa pazarında satılmaya başlanacak.