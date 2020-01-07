Volkswagen grubunun bir parçası olan Audi'nin merakla beklenen Q9 ve yeni TT modelleri hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı. Alman otomobil dergisi Auto Blind tarafından söylenenlere göre yeni TT, dört kapılı bir tasarımla gelecek.

Bildiğiniz gibi Alman otomotiv devi Volkswagen grubunun bir markası olan Audi, genellikle premium araç segmentinde yer alan pek çok farklı otomobil üretiyor. Şirketin özellikle Q serisi, müşteriler tarafından yakından takip ediliyor. Yakın gelecekte her segmentten otomobil üretmesi beklenen otomotiv devi hakkında ortaya çıkan yeni bir haber, yeni Audi Q ve TT modellerinin yolda olduğunu söylüyor.

Bir Alman otomobil dergisi olan Auto Bild tarafından bildirilenlere göre şirket, pek çok kişinin merakla beklediği yeni modellerini gelecek yıl sonuna kadar tanıtacak. Bu noktada uzun zamandır beklenen Audi Q9, 2020'nin sonlarına doğru; dört kapılı yeni Audi TT ise 2021 yılında görücüye çıkarılacak. Auto Bild’in araç hakkında verdiği bilgilerse ne yazık ki bundan öteye gitmiyor.

Audi Q9; BMW ve Mercedes'e meydan okumak için geliyor:

Önceki spekülasyonların aksine Auto Bild, yeni Audi Q9’un BMW X7 ve Mercedes-Benz GLS’ye meydan okumak için daha büyük ve daha lüks bir SUV olarak geleceğini belirtiyor. Hatta aracın 592 beygir gücünde (441 kW) bir RS performans versiyonu bile olabileceği söyleniyor.

Audi TT’ye gelecek olursak Auto Bild, yeni TT'nin tasarım noktasında önceki versiyonların dört kapılı tasarım ile harmanlanacağını söylüyor. Bu aracın 2021 yılının sonundan önce A3 Sportback ve A5 Sportback’in yerini alacağı da iddia ediliyor. Yayınlanan habere göre Audi TT sedan, çamurluk ve tavan gibi tasarımlarla orijinal Audi Quattro’yu hatırlatıyor.

Mevcut nesil sona erdikten sonra TT'nin artık coupe ve roadster olarak kullanılamayacağı tahmin ediliyor. Alman otomotiv devinin yeni modellerinde nasıl bir tasarım tercih edeceğini ve araçlarda ne tür donanım özellikleri sunacağını görmek içinse ne yazık ki biraz daha beklememiz gerekiyor. Bu noktada Audi Q9’un en azından 2020 yılının sonlarından önce tanıtılmayacağını da söyleyebiliriz.