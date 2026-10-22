Audi, Spotify İçin Telefon Bağlama Zorunluluğunu Ortadan Kaldırıyor

Audi ve Spotify, telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışan yeni araç içi uygulamasını duyurdu.

Arabada Spotify açmak için telefonu sisteme bağlamak artık şart değil. Audi, müzik uygulamasını doğrudan otomobilin kendi ekranına taşıdı. Yani Android Auto veya Apple CarPlay ile uğraşmadan Spotify kullanmak mümkün.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yalnızca müzik dinlemekle de sınırlı değil. Video podcast'ler, şarkı sözleri ve yolcuların kendi şarkılarını ortak listeye ekleyebildiği Spotify Jam de otomobilin ekranında. İşin özü Spotify, telefondaki hâlinden çıkıp otomobilin bir parçası oluyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Spotify'ın arayüzü Audi ekranlarına geliyor

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Audi, yazılım şirketi Cariad ve Spotify iş birliğiyle araç içi uygulamalarda farklı bir yaklaşım benimsiyor. Uygulamanın tasarımı, hazır arayüz şablonları yerine doğrudan Spotify tarafından hazırlanıyor.

Spotify Otomotiv Lideri Jonathan Tarlton bunu anlatırken, “Tüm pikselleri biz çiziyoruz” diyor. Yani otomobilin ekranında gördüğümüz Spotify, telefonlarımızda alıştığımız tasarımdan kopmadan, yine Spotify'ın kendi tercihleriyle şekilleniyor.

Sürüş sırasında video izlemek mümkün olmayacak

Araç hareket hâlindeyken video ve şarkı sözleri ekrandan kaldırılıyor. Sürücü müziği değiştirmek veya başka bir parça açmak istediğinde ise "Hey Audi" komutuyla işlemini halledebiliyor; ekrana dokunmasına gerek kalmıyor.

Park ettikten sonra video içeriklerinin önü açılıyor. Ön yolcu ekranı bulunan Audi modellerinde yolcular da sürücünün kullandığı ekrandan bağımsız şekilde video izleyebiliyor.

Spotify Jam ile yolcular da müzik seçebilecek

Spotify Jam, otomobildeki yolcuların da müzik listesine katkıda bulunmasını sağlıyor. Yolcular, ekranda gösterilen QR kodu taratarak ortak dinleme oturumuna katılabiliyor ve istedikleri şarkıları sıraya ekleyebiliyor.

Bu sayede herkesin müzik seçmek için telefonunu sürücüye uzatmasına gerek kalmıyor. Çalma listesi, yolculuk boyunca ortaklaşa oluşturulabiliyor.

Hangi Audi modellerinde kullanılabilecek?

Spotify uygulaması, Audi'nin A6 e-tron ve Q6 e-tron gibi elektrikli modellerinin yanı sıra yeni nesil A5, Q5 ve A6 modellerinde de kullanılabiliyor.

Audi, Spotify'ı doğrudan otomobilin bilgi eğlence sistemine entegre eden ilk üretici oldu. Spotify ise bu deneyimi önümüzdeki yıl boyunca diğer küresel otomotiv ortaklarına da taşıyacağını açıkladı. Yani telefon bağlantısına ihtiyaç duymadan Spotify kullanma seçeneği, ilerleyen dönemde başka otomobil markalarına da sıçrayacak.